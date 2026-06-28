Enrique Cruz asalta el liderato del Regional al ganar el Rally Ciudad de Telde

El tinerfeño Enrique Cruz, con el grancanario Yeray Mujica compartiendo habitáculo en el Toyota GR Yaris Rally2 del equipo DISA Copi Sport, se proclamó vencedor de la 50º edición del Rally Ciudad de Telde para asaltar el liderato del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. La prueba estuvo marcada por el calor y la intensa pugna que mantuvieron los ganadores con su principal enemigo en el Regional, el ruso Alexey Lukyanuk, quien junto a su paisano Yury Kulikov en el Skoda Fabia Rally2 acabaron segundos a tan solo dos décimas después de completar las diez especiales de la carrera. Ambas formaciones se repartieron la mayoría de 'scratchs' -mejor tiempo del tramo-: cinco para Lukyanuk y tres para Cruz; Benjamín Avella se adjudica uno y la otra especial terminó suspendida. Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, con el Citroën C3 Rally2, completaban el podio acabando a 59.5 segundos del vencedor. El lanzaroteño tuvo que conformarse con seguir la estela de sus dos rivales directos en el Autonómico al ser incapaz de alcanzar el alto ritmo que marcaban.

Cruz y Lukyanuk llegaban al último tramo con una diferencia de solo tres décimas a favor del tinerfeño, dominador de toda la jornada, si bien las diferencias entre ambos siempre fueron muy cortas. El ruso aventajaba a su oponente en dos segundos a mitad de la especial Los Picos-Las Vegas, en su tercera pasada. Pero entonces el del Toyota GR Yaris Rally2 arriesgó lo indecible en la parte final del tramo; aunque el piloto del Skoda conseguía el mejor crono, solo le restaba una décima a su oponente, que se adjudicaba el triunfo por dos. "Me tiré a lo loco”, reconocía un Cruz que sumaba su cuarta victoria en Telde, la segunda consecutiva.

Otro de los puntos de interés de la cita teldense estuvo en la lucha por la tercera plaza, posición que siempre estuvo en manos de Lemes. El de Lanzarote resistía la presión a la que le sometían Benjamín Avella y Agustín Alemán con el Alpine A110 GT+. A dos tramos del final, la diferencia era de 3.5 segundos a favor del conejero. Avella, que había marcado el 'scratchs' en la especial Agüimes-Era del Cardón, atacó a cuchillo en un intento de subir al 'cajón', pero sus aspiraciones de vieron truncadas al tener una salida de carretera en Los Moriscos-Ojos de Garza. Su montura sufrió importantes daños y el piloto y copiloto tuvieron que desplazarse hasta un centro sanitario para someterse a un revisión médica.

Con Avella fuera de competición, Sergio Fuentes y Tecorice Hernández, con el Skoda Fabia Rally2, ascendían a la cuarta plaza, acabando a 1:35.7 del vencedor. Los tinerfeños rodaron siempre quintos. A su rueda, a 13 segundos, estaban Miguel Suárez y Eduardo González. Los del Citroën C3 Rally2 finalmente completaban el 'top 5' a 2:06.2 del líder. El palmero, que ha tenido una temporada con pocas actuaciones, echó de menos el ritmo que le llevó a proclamarse campeón de Canarias en la temporada 2023.

Meritoria sexta plaza para Raúl Quesada y Dani Sosa con el Hyundai i20 Rally2, que finalizaba a 2:32.3 de Cruz. El de Valleseco, al volante de un coche no tan actualizado como los Rally2 que le precedieron, mostraba su satisfacción con el resultado obtenido y, sobre todo, de encontrarse muy a gusto con el Hyundai. Por su parte, Julián Falcón y Dani Rosario, con el Skoda Fabia Rally2, acabaron en la séptima plaza a 3:02.4, seguidos de unos soberbios Alejandro Martín y Cristina Cazorla (Peugeot 208 Rally4), octavos a 4:19.7. Estos superaban en más de un minuto a Yoday Betancort y Daniela Betancort (Peugeot 208 Rally4), novenos a 5:21.4 y ganadores del Trofeo FALP. Cerraban el 'top 10' Ányelo Padrón y Narciso Pérez, que se estrenaban en la modalidad de rallys con el BMW M-3 E46 y terminaron a 6:20.1. Tras ellos, a solo nueve décimas, acabaron Manuel Mesa y Dailos González (Ford Fiesta Rally2), undécimo el tinerfeño arrastró el tiempo perdido en el primer bucle por problemas de bloqueo en la transmisión en los giros o curvas de freno de mano que lo dejaban solo con tracción delantera; cedió 6:21.0 con respecto al ganador del evento.

Por lo que respecta a la copasy trofeos monomarcas, en la Clio Trophy Canarias la victoria fue para Noé Armas y raín González, que aventajaron en 1:08.1 al equipo formado por Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, siendo terceros Julio Yánez y Yurena Rodríguez, a 2:35.1. En la Enma 2RM Servicios, el triunfo correspondió a Acorán Navarro y Omar Godinho, seguido a 1:10.1 de Juan Suárez y Aday Lujan, completando el podio Rubén Herrera e Ione Sánchez.

Los diferentes incidentes motivaron que dos tramos fueran neutralizados y uno suspendido, este último por el mal estacionamiento de un vehículo dentro de la especial Los Picos-Las Vegas-1, en su primera pasada. La organización de DGJ Sport Team, que se estrenaba al frente de este Rally iudad de Telde, cumplió efectividad resolviendo con rapidez las adversidades y dando muestras de madurez, en una prueba histórica del automovilismo canario que cumplía su 50 aniversario