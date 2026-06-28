Los hermanos Padrón y Alba Ponce conquistan el Europeo de J80

El regatista grancanario Javier Padrón agranda su leyenda tras proclamarse este domingo campeón de Europa de la clase J80, apenas quince días después de conquistar el Campeonato de España de la modalidad. El título continental se suma a sus tres coronas mundiales consecutivas, logradas en una trayectoria ya histórica dentro de la vela.

Junto a él, formando parte de la tripulación del Eurofrits & Aviko NWF, también subieron a lo más alto del podio otros dos representantes del Real Club Náutico de Gran Canaria: su hermano Alberto Padrón y la joven regatista Alba Ponce. Entre los dos hermanos acumulan nueve títulos mundiales, mientras que Ponce ya cuenta también con un entorchado mundial en su palmarés.

El Eurofrits & Aviko NWF, del armador cántabro Daniel Enrique de la Pedraja, finalizó en primera posición después de cuatro jornadas de regata y un total de ocho pruebas, en las que se mantuvo líder desde el primer día. Solo en la tercera jornada vio peligrar su ventaja, cuando el CV Ailee-Ecole Navale, del francés Pierre Laouenan, se colocó a tan solo un punto del barco patroneado por el canario.

Hace apenas once meses, en julio de 2025, Javier Padrón, Alberto Padrón y Alba Ponce se proclamaron campeones del mundo de la clase J80 en Nieuwpoort, Bélgica, por tercer año consecutivo. Alberto Padrón suma ya seis títulos mundiales, tres de ellos junto a su hermano Javier, mientras que Alba Ponce estrenó en aquella cita su palmarés mundialista.

El Campeonato de Europa MSC de la clase J80 concluyó en las aguas vizcaínas del Abra con la participación de 50 tripulaciones de distintos países. El Eurofrits & Aviko Newind Foods, con Javier Padrón a la caña, se impuso en la prueba final después de resistir el acoso en la clasificación general del CV Ailee-Ecole Navale, que llegó a la jornada definitiva del domingo a un solo punto del liderato.

El último día de competición estuvo marcado por un sirimiri intenso y unas condiciones complicadas para el Comité, debido a los continuos roles de viento, que pasaban del 280, oeste, al 90, este, con intensidades de entre 2 y 6 nudos.

Finalmente, a las 14.40 horas, se pudo disputar una prueba con viento del nor-noroeste, en la que se impuso el gran favorito. El Eurofrits & Aviko Newind Foods, de Javier Padrón y con representantes del RCMS-RCNGC, confirmó así un liderato que había mantenido durante toda la competición.

El tricampeón del mundo supo aguantar la presión del CV Ailee-Ecole Navale, de Pierre Laouenan, y repitió triunfo en las aguas vizcaínas del Abra, donde apenas dos semanas antes ya se había proclamado campeón de España.

Noticias relacionadas

La jornada final del Europeo se presentó con máxima emoción, pero el Eurofrits & Aviko Newind Foods cerró el campeonato con 13 puntos, por los 22 del barco francés, que terminó undécimo en el octavo recorrido y fue, además, la mejor embarcación máster del campeonato. El barco cántabro Fredo La Estrella del Norte, de Pichu Torcida, otro campeón del mundo, completó el podio con 39 puntos.