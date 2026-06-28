El Lanzarote Sailing Paradise representará a Canarias en el Campeonato de España de Cruceros 2026

El Lanzarote Sailing Paradise, patroneado por Alejandro Morales, será el barco que represente a Canarias en el Campeonato de España de Cruceros – Trofeo Loterías con el Deporte 2026, después de ganar la Final Clasificatoria Baleària Canarias, organizada este fin de semana por la Real Federación Canaria de Vela en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

La embarcación del RCN de Arrecife se impuso en una jornada final de máxima emoción, después de que los resultados del sábado dejaran el top 5 en un pañuelo. Al comenzar la jornada de este domingo, solo dos puntos separaban al primer clasificado del quinto, con dos mangas aún por disputar para decidir al ganador de la Final Baleària Canarias.

El barco del armador Yé Cabrera selló su victoria con un primero, dos segundos y un tercero como resultados parciales. Si la primera plaza fue conejera, el resto del podio tuvo protagonismo tinerfeño. La plata fue para Macaco, del RCNT, de Lucio Pérez, con Alejandro Pérez a la caña, mientras que el bronce correspondió a Adrián Hoteles Macaronesia, del CV Navegantes de Arona, de Daniel Adrián.

Primera regata / @carlotagalvan

El patrón del Lanzarote Sailing Paradise destacó la incorporación al equipo de varios jóvenes regatistas conejeros, entre ellos Alejandro Martín, Alonso Pérez y los hermanos Alberto y Miguel Ángel Morales, como una de las claves del éxito. “Vinimos con un grupo de gente joven con mucha experiencia en regatas, que nos ha aportado un plus para poder conseguir la victoria”, señaló Alejandro Morales.

Para el barco del RCN de Arrecife, esta será la segunda participación en el Campeonato de España de Cruceros con su actual configuración, después de haber representado a Canarias en la primera edición, celebrada en 2022.

Un viento de norte de entre 12 y 14 nudos proporcionó las condiciones idóneas para las dos espectaculares jornadas de navegación que la bahía de Las Palmas de Gran Canaria ofreció a la flota.

El programa se cumplió al cien por cien con la celebración de las cuatro mangas previstas: una costera y tres barlovento-sotavento.

Entrega de premios / @carlotagalvan

Los 10 barcos de crucero que compitieron en la Final Baleària Canarias 2026 procedían de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y obtuvieron su plaza para la clasificatoria autonómica tras imponerse en sus respectivas eliminatorias insulares.

En la edición de 2024, la tripulación de Solum Aedes Home, hoy Macaco, con Javier Padrón a la caña, ganó el Campeonato de España y, al año siguiente, obtuvo la medalla de plata.

El Campeonato de España de Cruceros estrenó en 2022 su actual formato, en el que compiten tripulaciones que han ganado sus respectivas clasificatorias autonómicas. La prueba se disputa en barcos monotipos y, tras varias ediciones en Baiona, en Pontevedra, este año la competición se traslada por primera vez a Calpe, en Alicante. El Real Club Náutico de Calpe organizará la regata entre el 16 y el 18 de octubre.