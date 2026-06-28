Luna Jiménez conquista el XXVIII Gran Premio Audi de Canarias

Luna Jiménez, montando a Supreme du Milon Mercado del Agricultor, conquistó este domingo el XXVIII Gran Premio Audi de Canarias, prueba reina de la Copa Audi, celebrada en la Sección Hípica del Real Club de Golf de Las Palmas. La amazona puso así el broche de oro a una brillante edición del certamen, que reunió durante tres jornadas a numerosos aficionados en Bandama.

El podio del Gran Premio lo completaron Gonzalo Cardona, con Hawaii D’anchat, y la propia Luna Jiménez, que también ocupó la tercera posición a lomos de Ohio LV Van T Biezenhof, en una emocionante jornada final que confirmó el alto nivel deportivo de la competición.

Triunfo de Jessica Brennan en la Zamakona Yard

El otro gran atractivo de la clausura fue la Prueba Especial de Eliminaciones Sucesivas Zamakona Yard, en la que Jessica Brennan, montando a Kiwis Katinka, se hizo con la victoria. La segunda plaza fue para Gonzalo Cardona, con Paradox.

En la prueba SegurosMelián.com, de 1,20 metros, Malvina Krzywanska logró el triunfo con Karamella ’VM Z. La segunda posición correspondió a Pilar Díaz-Llanos, con Natanchelo van’t Gebergte, mientras que Gonzalo Cardona, con Paradox, completó el podio. Ignacio Serrano, con Paraca, fue quinto, y Aythami Pérez, montando a Top Hit, finalizó sexto.

En la prueba Astican, de 1,10 metros, la victoria fue para Sofía Domínguez, con Aérea Cas, seguida por Marta Padrón, con Quick Shot, y Aythami Pérez, a lomos de Patrick JB.

Por su parte, en la prueba Ayuntamiento Villa de Santa Brígida, de 1 metro, se impuso Sara Rosselli, con Aydi de Sevigny, por delante de Martina Fumero, con Doree, y Davinia Reverón, montando a Rafaela.

Cantera y ambiente familiar

En la prueba Tienda Hípica Al Galope, de 0,90 metros, los mejores clasificados fueron Emely Paula González, con Yartan de la Parra; Paola Falcón, con Anton; y Zaira Morales, con Francesca del Pedregal.

En 0,75 metros compartieron la primera posición Aylin García, con Chaparrona; Irene Pérez, con Bella Sombra; Cataleya Hernández, con Hachiko; Irina Medina, con Koronita de la Parra; María Dorta, con Anakin Skywalker de Meres; Noa Suárez, con Triana; Inmaculada Galván, con Serrano; Carlota Cabrera, con Tanqueray; Alysson Rivero, con Elvis; Laura Benavente, con Curro; Jacqueline Álvarez, con Dragon Imperio; Ana González, con Antra; Mérida Santana, con Calcetines; Alejandro Marrero, con Golden; y Lucía Santana, con Chaparrona.

En la prueba de 0,60 metros finalizaron ex aequo en la primera posición Alexia Rodríguez, con Bella; Nikole Ricondo, con Malagueña; Valeria Pérez, con Whisky; Sara Vega, con Elvis; Valentina Araujo, con Anatoli; Jadel Castellano, con Hachiko; y Marta Suárez, con Rayo.

“La Copa Audi es una competición señera del calendario canario y este año, además, hemos podido comprobar el extraordinario nivel deportivo de los binomios participantes”, destacó el presidente del Real Club de Golf de Las Palmas, Salvador Cuyás, quien mostró la satisfacción del club por el desarrollo de una nueva edición del campeonato.

La entrega de premios puso el punto final a tres jornadas de intensa competición en las que el Real Club de Golf de Las Palmas volvió a reunir a algunos de los mejores jinetes y amazonas del Archipiélago. El club reafirmó así su compromiso con la promoción de la hípica y con la organización de eventos deportivos de referencia en Canarias, en un magnífico ambiente familiar y con una gran respuesta del público.