El Unión Gáldar, a la ‘Final a Cuatro’ del Torneo Disa Gobierno de Canarias de primera categoría de Lucha canaria

El Unión Gáldar será finalmente el representante grancanario en la esperadísima Final a Cuatro del Torneo Disa Gobierno de Canarias, que se disputará en la localidad tinerfeña de Tegueste, tras imponerse en una luchada para la historia a su rival, el Almogarén de Valsequillo, por un ajustado 12-10, que representó fielmente la igualdad vivida sobre la arena del terrero del Noroeste, en la Ciudad de los Caballeros.

La agarrada decisiva de la luchada enfrentó a los dos puntales de ambos equipos, el A de los galdenses, Alberto Zamora se medía al B de los valsequilleros, Álvaro Déniz. Ambos hicieron dos agarradas separadas, pero la balanza se inclinó en favor del Unión Gáldar, al contrar con una amonestación más en su contra el representante del Club Lucha Almogarén.

Eliminación prematura de Ismael Déniz

En el desarrollo de la lucha cabe destacar la eliminación de Ismael Déniz junto al destacado B, Moisés Pérez. El otro puntal C del Almogarén, Cristo Hernández, logró hacer un punto, pero finalmente fue eliminado al ver tres amonestaciones, por ninguna de Javier González, destacado B del Gáldar.

En consecuencia, se fue por arriba en el marcador el Unión Gáldar, en gran medida merced a una gran actuación individual del luchador senegalés Birame Ndiaye, que logró sumar dos puntos importantes, que facilitaron las cosas a los pupilos de Juan Martel.

Los dos gigantes grancanarios

Con el triunfo de anoche de los galdenses se cerró otro brillante capítulo de los duelos directos entre ambos clubs, que en lo que va de temporada se han repartido los títulos más importantes en el calendario de la primera categoría en la Isla. Los galdenses sometieron en la final de la Liga Cabildo al Almogarén, 20 años después de haberlo logrado por última vez, al imponerse por un abultado 12-9.

Sin embargo, los valsequilleros se tomaron la revancha en la gran final de la Copa Fundación La Caja de Canarias, en la que se impusieron a los galdenses por un resultado final de 12-10.

Junto a los grancanarios también se ha clasificado el Chimbesque, de San Miguel de Abona, también se ha clasificado para la disputa de la Final a Cuatro del Torneo Disa Gobierno de Canarias tras vencer por 12-10 al Rosario de Valle Guerra, en una luchada en la que destacó especialmente la actuación de Lamine Dieng.