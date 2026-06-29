Heloiza Pereira retorna al Emalsa Gran Canaria con el que conquistó el histórico póquer del curso 2023-24

El Emalsa Gran Canaria recupera para la causa a una de las jugadoras más importantes de la última década en la historia del club. A sus 35 años retorna a la Isla la opuesta brasileña Heloiza Pereira, tras jugar durante las dos últimas temporadas en el VK Santovka Olomuc checo y el CV Melilla.

La bombardera carioca fue una de las ilustres integrantes de la plantilla que en la temporada 2023-24 conquistó el histórico póquer que ningún otro club ha logrado en la historia del voleibol español: Liga Iberdrola, Copa de la Reina -la única en la historia del club-, Supercopa de España y Copa Ibérica -primer título continental del Olímpico-.

Un seguro de vida en ataque

Heloiza destaca por la contundencia de sus remates en la red, donde es todo un seguro de vida para los momentos calientes de los partidos. Los problemas físicos que la lastraron en su única temporada en el Olímpico, no le impidieron ser una jugadora decisiva, sacrificada en la pista y clave en el vestuario, por su capacidad para conectar con las jugadoras más jóvenes, siempre anteponiendo el colectivo sobre sus necesidades individuales.

Con el anuncio de su regreso, el Emalsa Gran Canaria cuenta ya con 11 jugadoras anunciadas, sumándose a la brasileña la presencia de la colocadora Alejandra Pavón, las receptoras Jessica Goyanes, Petra Indrová, Maguilaura Frías y Mariangel Vivas; las centrales Jessica Akanere, Laura Suárez e Inés Ignacio y las líberos Belly Nsungumina y Margalida Pizà.