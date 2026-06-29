La Vuelta ciclista al Norte regresa con fuerza 17 años después

La espera ha terminado. Tras 17 años fuera del calendario, la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria volverá a rodar del 2 al 4 de julio con la firme aspiración de recuperar el prestigio que la convirtió en una de las pruebas de referencia del ciclismo canario. La organización de su trigésima edición está siendo liderada por Noelia Pérez, quien puso en valor, durante la presentación oficial de la prueba en los jardines municipales de Arucas, el complejo trabajo de coordinación desarrollado durante meses entre las administraciones públicas, cuerpos de seguridad, patrocinadores y voluntariado para rescatar una carrera desaparecida desde 2009 y devolverla al lugar que merece.

El respaldo político quedó reflejado en la presencia de Gilberto Sosa Betancor, concejal de Deportes de Moya; José Agustín Arencibia, alcalde de Teror; Carla Campoamor, concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas; y Alexis Henríquez Hernández, alcalde de Firgas y vicepresidente segundo de la Mancomunidad del Norte, en representación de María del Carmen Rosario, alcaldesa de Agaete.

"El norte también es deporte"

Poli Suárez, principal impulsor institucional del regreso de la prueba, reivindicó el valor del norte de la Isla con una frase que resumió el espíritu del evento: «El norte no solo es paisaje, tradición, cultura o gastronomía; el norte también es deporte».

La dimensión deportiva de la prueba fue expuesta por los corredores del Gran Canaria Bike Team, Matías Peñate, Alberto González y Daniel Lado, campeón de Canarias sub 23, quienes desgranaron un recorrido diseñado para destacar al corredor más completo. El recorrido consta de una cronoescalada por equipos entre Moya y Fontanales, seguida de una dura etapa entre Agaete y Teror y una exigente jornada final entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, que será retransmitida en directo por la Televisión Canaria.

Apoyo del empresariado isleño

El músculo empresarial también será clave. Hospital Perpetuo Socorro garantizará la cobertura sanitaria; Free Motion aportará asistencia mecánica y coches neutros; Corsua refuerza su compromiso con el deporte; Tirma suministrará recuperación nutricional y Audio Media dotará a la prueba de infraestructura audiovisual de alto nivel.

La Vuelta al Norte regresa así con la ambición de recuperar su prestigio histórico y proyectarse hacia el futuro. El mensaje final de Poli Suárez condensó el sentir general de la jornada: «Larga vida a la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria».