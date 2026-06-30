Willner Rivas, el hombre llamado a suplir a Osmany Juantorena en el Guaguas, sigue sin ser encontrado entre los escombros tras el terremoto de Venezuela

La angustia se ha apoderado de la sede social del CV Guaguas desde que el pasado 24 de junio dos terremotos asolaron Venezuela. Desde entonces las cifras de muertos alcanzan las 1.700 personas, mientras que los heridos ya superan las 5.000.

Entre las víctimas de la tragedia se encuentra el nuevo receptor del Guaguas, el capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas, que se vio sorprendido junto a su familia en el interior de su vivienda, en uno de los edificios que se desplomó el pasado miércoles. Desde entonces, se mantiene la esperanza de que tanto él como su familia aparezcan con vida entre los escombros en los que se ha convertido su hogar en unos días de auténtica pesadilla.

Última hora desde Venezuela

Desde la zona de la catástrofe, el periodista local Luis Miguel Núñez, daba el último parte de las labores de búsqueda del jugador en el edificio Los Monjes, en el edificio tres de la Urbanización de Playa Grande, donde según sus palabras "se encuentra el capitán de la selección nacional de voleibol, Willner Rivas". Según muestra en su vídeo, "el edificio no colapsó por completo, aunque sí lo hicieron las primeras plantas, que cedieron".

Explica Núñez que en dicho edificio "viven los jugadores profesionales de voleibol Willner Vivas y su mujer Mariángel Pérez con su hijo, y a día de hoy todavía no han sido rescatados". "Junto al edificio derruido están esperando por su capitán los jugadores de la selección nacional de voleibol, tanto masculina como femenina, todos pendientes de lo que pueda acontecer con ellos", relata el jornalista venezolano.

Se mantiene la esperanza

El paso de los días retarda las opciones de supervivencia del jugador y de su familia, aunque la esperanza es lo último que se pierde, sobre todo teniendo en cuenta que el edificio en el que se encuentran no se desplomó del todo.

Lucía Feijoo Viera

Cabe recordar que Rivas (31 años y 1,94 metros) era el hombre elegido para cubrir el enorme vacío dejado por la marcha de Osmany Juantorena, quien rechazó la oferta de renovación de los amarillos para firmar por el Taoyuan Leopard de Taiwán. El nuevo receptor de los amarillos llegaba a la Isla procedente del Centurion Narbonne francés, tras una larga trayectoria que le llevó a jugar en países tan variados como son Colombia, Suiza, Turquía, Líbano, Catar, Argentina, Kuwait o Italia.

Desde el CV Guaguas se han entablado conversaciones con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno de Canarias para intentar ayudar en la medida de lo posible, aunque la distancia y el mal funcionamiento de las instituciones públicas venezolanas dificultan las labores de rescate en un país sumido en el caos.