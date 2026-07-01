Alba Alonso Frey, líder de la European SUP League: tres victorias, un triplete nacional y camino al Europeo y Mundial

La deportista majorera Alba Alonso Frey ha cerrado la primera parte de la temporada internacional de Stand Up Paddle (SUP) como líder provisional de la European SUP League, en un arranque de curso que confirma su gran momento competitivo a nivel europeo.

Tras las últimas pruebas disputadas en Suiza y Polonia, la rider de Puerto del Rosario suma tres victorias y un segundo puesto, resultados que la colocan al frente de la clasificación general a falta de dos pruebas para el final del circuito antes del parón de verano.

Tres victorias y un segundo puesto en un circuito de alto nivel

El calendario de la European SUP League ha reunido a algunas de las mejores especialistas del continente, con pruebas exigentes tanto por el nivel deportivo como por la logística de viajes y la intensidad de la competición. En este contexto, Alba Alonso Frey ha logrado un rendimiento muy regular que le permite liderar la clasificación general del circuito europeo.

Este gran estado de forma llega tras un mes de mayo especialmente destacado, en el que la deportista canaria se proclamó campeona de España en las tres modalidades del SUP race:

Larga distancia

Técnica

Sprint

Un triplete nacional que no solo refuerza su dominio en España, sino que además le asegura su presencia en el equipo nacional para disputar tanto el Campeonato de Europa como el Campeonato del Mundo.

“Terminar líder antes del parón es una motivación enorme”

La deportista ha valorado positivamente este inicio de temporada: “Estoy muy contenta con esta primera parte de la temporada. Han sido semanas intensas, con mucho nivel, pero también con muy buenas sensaciones. Terminar antes del parón como líder de la liga es una motivación enorme para seguir trabajando”.

Próximos objetivos: Europa y Mundial en el horizonte

Tras este arranque de temporada, Alba Alonso Frey afronta ahora un periodo de descanso antes de preparar la segunda parte del curso, que llega cargada de citas internacionales.

En septiembre competirá en Huelva y Sesimbra (Portugal), últimas pruebas del circuito europeo ESL. Posteriormente, en octubre, representará a España en el Campeonato de Europa de SUP en Melilla, antes de poner el foco en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Italia.

Con estos resultados, Alba Alonso Frey consolida su progresión tanto a nivel nacional como internacional y se confirma como una de las grandes referencias europeas del Stand Up Paddle en la actual temporada.