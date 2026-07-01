Arrancan las semifinales del Torneo DIELCA de Lucha Corrida en Tercera

La Lucha Canaria de Gran Canaria va encaminándose a su final de temporada. La final del Torneo DIELCA de Lucha Corrida en Primera Categoría será este viernes, para la próxima semana le tocará el turno a la categoría de plata y, este fin de semana, conoceremos a los finalistas de Tercera.

Unión Sardina y Tinamar se ven las caras este miércoles a las 21:00 en el Municipal de Vecindario. Ambos equipos vienen de vencer en la Fase Previa; 11-18 al Unión Doctoral y 13-18 al Vecinos Unidos, respectivamente. Ahora, buscan un puesto en la final después de caer en las semifinales de la Copa Fundación La Caja de Canarias y, el Unión Sardina, de perder la Liga Cabildo de Gran Canaria ante el Castro Morales B.

Un conjunto teldense que volverá a reeditar la final ante el Ajódar este jueves a las 21:00 en Lomo Cementerio. El Castro Morales B busca el triplete en la Tercera Categoría y, para ello, debe superar al equipo de Gáldar en lo que quiere que sea su segunda final consecutiva en el año de su regreso a los terreros. Los antecedentes son a favor del filial, pero la Lucha Corrida es otro cantar.

Santa Rita, Roque Nublo, Maninidra y Unión Sardina, en busca de la final de la Liga ABT Canarias Sénior/Juvenil.

Llegó la fase clave para los equipos femeninos de Lucha Canaria. Este sábado comienzan las semifinales en la categoría sénior y juvenil. En la primera de ellas, Santa Rita y Roque Nublo se enfrentan en el Tomás el Bombero a partir de las 19:00. Mientras, en El Chiquero a la misma hora, se disputan el pase a luchar por el título Maninidra y Unión Sardina. El gran favorito es el Santa Rita, líder destacado de la Fase Regular.

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El turno de las juveniles llegará este jueves con la semifinal entre el Santa Rita y el Maninidra en el Tomás el Bombero a partir de las 19:30, mientras que Guanarteme y Almogarén lucharán en La Gallera el sábado a las 17:00. Santa Rita y Guanarteme parten como favoritos para estar en la final.