Darias recibe a la UD Tamaraceite tras certificar su ascenso a Segunda Federación
El conjunto capitalino certificó su ascenso a Segunda RFEF tras vencer al Club Deportivo Guijuelo en la eliminatoria de promoción
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, recibieron este martes en las Casas Consistoriales a la Unión Deportiva Tamaraceite para reconocer el ascenso del conjunto capitalino a Segunda Real Federación Española de Fútbol (RFEF), logrado la pasada semana en el campo de fútbol Juan Guedes.
Durante el acto, la alcaldesa de la ciudad felicitó a los integrantes de la plantilla, al cuerpo técnico, y al presidente del club, Héctor Ramírez, por una temporada que devuelve a la entidad a la cuarta categoría del fútbol español después de tres campañas compitiendo en Tercera Federación.
Darias puso en valor el esfuerzo y el trabajo mostrado por el conjunto del barrio de Tamaraceite a lo largo de la temporada, así como el papel que tiene con el deporte base.
La UD Tamaraceite certificó su ascenso a Segunda Federación tras imponerse al Club Deportivo Guijuelo en la eliminatoria de promoción. El conjunto capitalino logró remontar el resultado adverso de la ida con una victoria por 2-0 en el encuentro disputado en el campo Juan Guedes, sellando así su regreso a la cuarta categoría del fútbol nacional después de tres temporadas en Tercera Federación.
La próxima temporada, el equipo capitalino compartirá grupo con otros tres representantes canarios: Las Palmas Atlético, Tenerife B y Atlético Paso.
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