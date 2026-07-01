La élite mundial del windsurf aterriza en Pozo Izquierdo para la 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup

La élite mundial del windsurf ya tiene la mirada fija en la playa del Arenal de Pozo Izquierdo, escenario que acogerá del 4 al 12 de julio de 2026 la 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup. Organizada bajo la dirección de la leyenda Björn Dunkerbeck, esta emblemática cita del circuito internacional de la PWA se consolida en la cúspide del World Wave Tour bajo la única y espectacular modalidad de olas, reuniendo a los mejores riders profesionales y jóvenes promesas del planeta en el "Hogar del viento".

El acto oficial de presentación, celebrado en la mañana de este miércoles, contó con un importante respaldo institucional que pone de manifiesto el impacto deportivo, social y económico de la competición para la isla. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, encabezó una representación institucional en la que también participaron el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda, así como el organizador del evento, Bjôrn Dunkerbek.

Las autoridades destacaron la extraordinaria proyección internacional que supone para Gran Canaria albergar una de las pruebas más prestigiosas del calendario mundial, así como la enorme expectación que despierta la participación de figuras como Philip Köster y Daida Ruano, vigentes campeones masculino y femenino respectivamente, que defenderán sus títulos frente a algunos de los mejores especialistas del circuito internacional como Marino Gil, Liam Dunkerbeck, Sol Degrieck, Lina Erpenstein, Marcilio Browne o Víctor Fernández, entre otros.

Durante la presentación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó la relevancia internacional de una competición que, a su juicio, forma parte ya de la historia deportiva y social de la isla. "Esta prueba es, sin duda, una de las más importantes del mundo. El campeonato de Pozo Izquierdo ha construido un reconocimiento internacional que ha contribuido a forjar la historia del windsurf en Canarias y a proyectar la imagen de Gran Canaria en todo el planeta, transmitiendo valores como la sostenibilidad, el respeto por el mar, por el territorio y por la práctica responsable del deporte", afirmó.

Morales destacó además el papel decisivo que el campeonato ha desempeñado en la consolidación de Gran Canaria como referencia mundial de este deporte. "El Mundial de Windsurf nos ha permitido situarnos en el mapa internacional ligado a esta disciplina. El viento de Pozo Izquierdo ha impulsado la presencia del windsurf grancanario en el mundo y ha visto nacer a campeones y campeonas que hoy son referentes, empezando por Björn Dunkerbeck, su hijo Liam Dunkerbeck, Philip Köster, las hermanas Daida Ruano y Iballa Ruano, así como todos aquellos que han continuado ese legado y han convertido a Gran Canaria en un referente del windsurf mundial", señaló.

Por su parte, el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, puso el acento en la solidez y el arraigo de una competición que alcanza ya su trigésimo octava edición. "Treinta y ocho años no son casualidad. No se entendería el windsurf en Gran Canaria sin esta prueba, que ofrece además una oportunidad única para que los jóvenes deportistas canarios puedan medirse con los mejores profesionales del panorama internacional", explicó.

Sabroso destacó especialmente el impulso que el campeonato supone para el deporte base y el talento emergente del archipiélago. "Más allá de las categorías profesionales y Máster, este evento contribuye enormemente al desarrollo del windsurf de base, permitiendo que nuestros jóvenes deportistas, muchos de ellos con un enorme potencial, puedan competir en casa frente a la élite mundial, algo especialmente valioso en una disciplina en la que no siempre es fácil desplazarse al exterior para competir".

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda, destacó el papel del campeonato como principal escaparate internacional del municipio. "Después de 38 años de historia, nadie puede dudar de que el Mundial de Windsurf es el principal escaparate de Santa Lucía de Tirajana al mundo. Cada mes de julio, millones de personas fijan su mirada en Pozo Izquierdo para contemplar a los mejores riders del planeta compitiendo en uno de los mejores campos de regatas del mundo", afirmó.

Ojeda agradeció además la implicación institucional y empresarial que ha permitido consolidar el evento durante casi cuatro décadas. "Esto es posible gracias a la colaboración entre administraciones y al compromiso de patrocinadores y colaboradores edición tras edición, pero sobre todo gracias al esfuerzo y la generosidad de quienes han trabajado durante años para construir este legado y seguir haciéndolo crecer. El Mundial de Windsurf se ha convertido en un elemento identitario de Santa Lucía de Tirajana; nos representa como municipio, es la puerta que nos conecta con el mundo y la ventana a través de la cual el mundo nos conoce".

Finalmente, Björn Dunkerbeck agradeció el respaldo de las instituciones y patrocinadores que hacen posible la celebración del campeonato año tras año y destacó las excelentes condiciones de entrenamiento registradas durante las últimas semanas en Pozo Izquierdo. "Prácticamente todos los campeones del mundo y los mejores windsurfistas llevan entrenando aquí desde el mes de junio y hemos disfrutado de unas condiciones magníficas", señaló.

Dunkerbeck recordó, además, que la competición se desarrollará entre el 4 y el 12 de julio y reunirá a más de 120 riders internacionales. "Tendremos competición para todas las categorías y para todas las condiciones de viento que puedan darse durante la semana en Pozo Izquierdo", concluyó.

Para que los aficionados de todo el planeta no se pierdan ni una sola maniobra en el cielo de Pozo Izquierdo, la organización ha preparado un despliegue tecnológico sin precedentes. La competición se transmitirá íntegramente en streaming a través de la revolucionaria plataforma WWT Digital HUB, que contará además con el soporte técnico de análisis de datos en tiempo real asistido por Windsurf AI.

Innovación en el agua y dinamización en tierra

La gran novedad deportiva de este año vuelve a ser el enfoque absoluto y exclusivo en la disciplina de olas. Durante 9 intensos días, atletas de las categorías profesionales se intercalarán con las jóvenes promesas de las divisiones juveniles (Sub13, Sub15, Sub18 y Sub21, tanto masculinas como femeninas) y los experimentados competidores de la categoría Máster +45.

Paralelamente a la adrenalina en el mar, la organización ha diseñado una agenda de eventos en tierra muy atractiva para el público y los aficionados que llenen las gradas de la Playa de Pozo Izquierdo. Entre las actividades lúdicas y culturales más destacadas se encuentran:

Viernes 3 de julio: Recepción y entrega de acreditaciones (16:00-18:00 h) seguida del acto oficial de inauguración y firma de autógrafos con riders internacionales en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.

Domingo 5 de julio: Jornada cultural "Canarias y sus Tradiciones" con música folclórica, cánticos populares y degustaciones de gastronomía típica local.

Jueves 9 de julio: Visita guiada de educación ambiental y patrimonial a las Salinas de Tenefé, con salida desde la carpa principal.

Viernes 10 de julio: Jornada educativa con el Campus de Verano Las Salinas, que incluirá limpieza de playas, cursos de primeros auxilios y el gran sorteo de entradas para Poema del Mar y Loro Parque.

Sábado 11 de julio: Concierto en directo de Lara Márquez con su caja para amenizar el atardecer antes de las jornadas finales.

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La 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup cuenta con el apoyo con Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Canary Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.