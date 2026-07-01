ExpoDeca abre el periodo de inscripción de voluntarios en la gran cita del deporte canario

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca, continúa avanzando en los preparativos de su tercera edición, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria. La organización ha abierto el plazo de inscripción para las personas que deseen formar parte del equipo de voluntariado de un evento que volverá a reunir a miles de visitantes en torno al deporte, la actividad física y los hábitos de vida saludables.

Las personas interesadas en participar como voluntarias ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial de ExpoDeca.

Promovida por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Infecar, Feria de Gran Canaria, ExpoDeca se ha consolidado como el principal punto de encuentro del deporte en las islas. La feria reunirá nuevamente a empresas, federaciones, entidades, profesionales y especialistas del sector, además de ofrecer exhibiciones, competiciones, conferencias y actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Las funciones del voluntariado

El equipo de voluntariado desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de la feria. Entre sus funciones estarán la recepción y orientación de los visitantes, el acompañamiento a personas con necesidades específicas, el apoyo a la organización de las actividades y la información sobre la programación del evento. Asimismo, colaborará en la gestión de accesos al área de conferencias, en distintas tareas logísticas y en la promoción de buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad durante la celebración de ExpoDeca.

La organización anima especialmente a participar al alumnado universitario de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Infantil y Primaria, Trabajo Social y Educación Social, así como al alumnado de Formación Profesional de los ciclos de Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Técnico en Acondicionamiento Físico, Integración Social, Animación Sociocultural y Turística y Emergencias y Protección Civil. La convocatoria también está abierta al alumnado de Bachillerato.

Participar como voluntario permitirá complementar la formación académica con una experiencia práctica en un entorno profesional vinculado al deporte y a la organización de grandes eventos. Además, la organización invita a sumarse a todas aquellas personas vinculadas al ámbito deportivo con vocación social, así como a personas jubiladas que deseen aportar su experiencia en ámbitos como el educativo, el deportivo o el social. ExpoDeca mantiene así su carácter participativo e integrador, abierto a toda la ciudadanía.

Centros educativos

Por otra parte, la organización abrirá el próximo mes de septiembre, por iniciativa de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, la convocatoria para que los centros educativos puedan solicitar su participación en las visitas programadas durante las dos primeras jornadas de la feria, los días 12 y 13 de noviembre.

Esta iniciativa permitirá que alumnado y profesorado disfruten de una experiencia inmersiva en torno al deporte canario y conozcan de primera mano diferentes modalidades deportivas, además de contribuir a fomentar la práctica de la actividad física y los hábitos de vida saludables entre la población más joven.

Una feria consolidada

La organización de ExpoDeca 2026 trabaja en una programación que le ha valido su presencia en el gran foro del deporte nacional celebrado este mes de junio, el Sports Summit Madrid, para dar cuenta en el contexto internacional del desarrollo del sector en Canarias.

ExpoDeca también ha prestado su apoyo este año al 50º aniversario del Rally Islas Canarias; el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA; y el Gran Canaria y Tenerife Weekend Urban Dance, antesala de la gran final regional de danzas urbanas que acogerá la propia feria. ExpoDeca, además, será sede de una de las pruebas del primer circuito nacional de Hyatlon, entre otras actividades deportivas de calado.

Promoción deportiva

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias persigue como gran objetivo la promoción del deporte y la actividad física como un factor determinante para promover la salud y el bienestar de la población canaria. La feria está concebida para animar a hacer deporte en las islas, como una actividad indispensable en la rutina diaria de los ciudadanos. ExpoDeca también promueve una concienciación necesaria sobre la responsabilidad social en la práctica de estas actividades, de forma saludable y con verdadero espíritu deportivo.