Felipe del Rosario presenta su segundo libro sobre ciclismo

El periodista deportivo Felipe del Rosario Betancort presentó este miércoles, en las instalaciones del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, en el Estadio de Gran Canaria, su segundo libro dedicado al ciclismo. La obra, titulada Pedaleando por la Isla. Historia de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria, repasa la trayectoria de una prueba estrechamente vinculada a la memoria deportiva de la isla.

El acto contó con la participación de Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Ezequiel Morales, presidente de la Federación Gran Canaria de Ciclismo; y el propio autor, que explicó el proceso de documentación y el valor histórico de una publicación centrada en todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria.

La presentación reunió también a varias personas ligadas a la historia y la organización de la prueba. Entre ellas estuvieron Germán Hernández, vencedor de la edición de 1998 por delante de Igor Astarloza, quien años después se convertiría en el primer campeón mundial español de ciclismo, en 2003; y José Manuel Araña, ciclista que conserva el récord de victorias tras imponerse en las ediciones de 1990, 1991 y 1992.

También asistieron Noelia Pérez, directora del Comité Organizador de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria, y Javier Riaño, director de la Itzulia y de la Clásica de San Sebastián, además de presidente deportivo honorífico de la Vuelta Ciclista a Gran Canaria.

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Con este nuevo trabajo, Felipe del Rosario continúa su labor de recuperación y difusión de la historia del ciclismo en Canarias, poniendo el foco en una competición que ha formado parte del calendario deportivo insular y que ha reunido, a lo largo de los años, a corredores, organizadores y aficionados en torno a la bicicleta.