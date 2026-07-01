Gran Canaria acapara cinco títulos en el Campeonato de Canarias de Menores de pádel

El XII Campeonato de Canarias de Menores reunió este fin de semana a las principales promesas del pádel del archipiélago en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior. Una cita que volvió a convertirse en el gran escaparate del talento base canario y que se desarrolló bajo la supervisión de la juez-árbitro Berenice Angulo.

Tras disputarse un total de 107 partidos, el torneo dejó un reparto muy equilibrado de títulos, con cinco campeonatos para Gran Canaria, uno para Tenerife y uno para Fuerteventura, además de varias victorias compartidas en parejas formadas por jugadores de distintas islas.

Gran Canaria domina la categoría júnior y cadete

En la categoría júnior femenina, decidida mediante formato de liguilla, el título fue para la pareja grancanaria formada por Jimena Suárez y Daniela Alemán. En el cuadro masculino, el triunfo también se quedó en la isla redonda gracias a Carlos Flores y Bentahor Espino.

La categoría cadete volvió a confirmar el dominio grancanario. En féminas, las campeonas fueron Angharad Suárez y Ariana Santiago, mientras que en chicos se impusieron Hugo León y Omar Vera.

Angharad Suárez y Ariana Santiago campeonas cadetes / La Provincia

Reparto de títulos en las categorías inferiores

En infantil femenino, el triunfo fue compartido por Lucía Pérez (Lanzarote) y Andrea Quintana (Gran Canaria), mientras que en masculino se impuso la pareja formada por Steven Guzmán y Mario Walo (Tenerife).

En alevín femenino, el título fue íntegramente grancanario con Daniela Vidal y Eva Ortega como campeonas, mientras que en chicos vencieron Lucas Ospina y Manuel González (Tenerife).

En categoría benjamín, la victoria fue para la dupla grancanaria formada por Liam García y Pablo Quintana.

Triunfos también en las pruebas mixtas

En la categoría mixta alevín, el título fue para Gonzalo Nieves y Eva Ortega, mientras que en mixto infantil se proclamaron campeones Lucía Pérez y Steven Guzmán, cerrando así un campeonato muy repartido entre islas y generaciones.

El campeonato volvió a evidenciar el gran nivel de la cantera del pádel en Canarias, con presencia destacada de jugadores y jugadoras de todas las islas y un alto nivel competitivo en cada una de las categorías.