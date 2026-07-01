Gran Canaria acapara cinco títulos en el Campeonato de Canarias de Menores de pádel
Un total de 77 parejas tomaron parte en la competición celebrada en Tenerife
El XII Campeonato de Canarias de Menores reunió este fin de semana a las principales promesas del pádel del archipiélago en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior. Una cita que volvió a convertirse en el gran escaparate del talento base canario y que se desarrolló bajo la supervisión de la juez-árbitro Berenice Angulo.
Tras disputarse un total de 107 partidos, el torneo dejó un reparto muy equilibrado de títulos, con cinco campeonatos para Gran Canaria, uno para Tenerife y uno para Fuerteventura, además de varias victorias compartidas en parejas formadas por jugadores de distintas islas.
Gran Canaria domina la categoría júnior y cadete
En la categoría júnior femenina, decidida mediante formato de liguilla, el título fue para la pareja grancanaria formada por Jimena Suárez y Daniela Alemán. En el cuadro masculino, el triunfo también se quedó en la isla redonda gracias a Carlos Flores y Bentahor Espino.
La categoría cadete volvió a confirmar el dominio grancanario. En féminas, las campeonas fueron Angharad Suárez y Ariana Santiago, mientras que en chicos se impusieron Hugo León y Omar Vera.
Reparto de títulos en las categorías inferiores
En infantil femenino, el triunfo fue compartido por Lucía Pérez (Lanzarote) y Andrea Quintana (Gran Canaria), mientras que en masculino se impuso la pareja formada por Steven Guzmán y Mario Walo (Tenerife).
En alevín femenino, el título fue íntegramente grancanario con Daniela Vidal y Eva Ortega como campeonas, mientras que en chicos vencieron Lucas Ospina y Manuel González (Tenerife).
En categoría benjamín, la victoria fue para la dupla grancanaria formada por Liam García y Pablo Quintana.
Triunfos también en las pruebas mixtas
En la categoría mixta alevín, el título fue para Gonzalo Nieves y Eva Ortega, mientras que en mixto infantil se proclamaron campeones Lucía Pérez y Steven Guzmán, cerrando así un campeonato muy repartido entre islas y generaciones.
El campeonato volvió a evidenciar el gran nivel de la cantera del pádel en Canarias, con presencia destacada de jugadores y jugadoras de todas las islas y un alto nivel competitivo en cada una de las categorías.
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