El Guaguas hace historia en la Champions League: accede directamente a la fase de grupos sin tener que jugar ninguna ronda previa

El Guaguas sigue sumando hitos a su trayectoria europea. La Confederación Europea de Voleibol (CEV) ha anunciado que el club presidido por Juan Ruiz disputará por primera vez en su historia la Champions League de forma directa gracias a una wild card concedida por el organismo continental. De esta manera, los amarillos evitan las tres rondas previas de clasificación y se une a Trentino Itas y al Dinamo de Bucarest como los equipos invitados para la 2026-27.

El buen hacer de los de Sergio Miguel Camarero la temporada pasada ha sido determinante para recibir este reconocimiento. Tras alcanzar los cuartos de final de la máxima competición continental y poner contra las cuerdas al Perugia, el mejor equipo del mundo, el Guaguas ha consolidado su crecimiento en el panorama europeo. En la eliminatoria, ante los italianos, los amarillos rozaron con la yema de los dedos la victoria en el partido de ida para acabar cayendo por 2-3. Ya en la vuelta el resultado fue de 3-0 aunque dejando una imagen que reforzó su prestigio internacional.

La CEV valora positivamente el desempeño del equipo grancanario a nivel nacional e internacional. Desde la federación destacan "una supremacía absoluta" de la entidad en España, donde han ganado las últimas cuatro ligas nacionales, y esa capacidad de plantarle cara a los equipos más laureados del viejo continente. El hito de forzar a un quinto set a los de Simone Giannelli, tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias, es algo únicamente logrado por el Guaguas.

El prestigio que supone una wild card

Conseguir una invitación para disputar directamente la Champions no es una situación habitual y supone un importante reconocimiento al crecimiento deportivo del club. El nivel de los equipos que también han recibido una wild card refleja la magnitud del logro alcanzado por el Guaguas.

El Trentino, por ejemplo, cuenta con una amplia experiencia en la competición ganando el título en 2009, 2011 y 2024; y se ha ganado este reconocimiento en búsqueda de redimirse tras una campaña lastrada por las lesiones. Por la parte del Dinamo de Bucarest, estos cuentan con la etiqueta de históricos del voleibol europeo. Los rumanos dominaron con mano de hierro la antigua Copa de Campeones de la CEV en la década de los sesenta conquistando dos títulos, y otro en 1981.

Es todo un éxito para el Guaguas recibir una invitación que lo posiciona a la par de equipos históricos del viejo continente como de los máximos exponentes del deporte en su vertiente masculina a día de hoy.

La Champions suma a potencias consolidadas en el voleibol

Después de anunciar a los equipos invitados a la competición tanto masculina como femenina, el presidente de la CEV, Roko Sikirić, declaró que: “Las plazas aprobadas refuerzan aún más la CEV Champions League Volley al reunir a potencias consolidadas del voleibol y a clubes ambiciosos de diversos mercados europeos. Este enfoque apoya el desarrollo continuo, la visibilidad y el crecimiento a largo plazo de la principal competición de clubes de Europa, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares deportivos. Con la incorporación de estos cinco equipos a los clasificados según el ranking europeo y los resultados de las competiciones nacionales, garantizamos que la CEV Champions League siga siendo un referente de calidad y excelencia tanto a nivel deportivo como comercial. La élite del voleibol mundial volverá a deleitar a los aficionados con actuaciones del más alto nivel”.

Con esta histórica invitación, el CV Guaguas afrontará una nueva edición de la Champions con el objetivo de seguir creciendo entre los mejores equipos del continente. El próximo reto para los de Sergio Miguel Camarero será superar por primera vez los cuartos de final de la competición.