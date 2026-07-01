Lanzarote hará historia este verano con dos pruebas del campeonato internacional de monocascos de vela TP52

Lanzarote volverá a situarse este verano entre los principales destinos de la vela de alta competición con la celebración de dos pruebas consecutivas de las 52 SUPER SERIES, consideradas el campeonato internacional de monocascos TP52 más importante del mundo.

La isla será escenario de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week, que se disputará entre el 20 y el 24 de julio, y posteriormente de la Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup, prevista para el mes de agosto en el municipio de Yaiza.

La celebración de ambas pruebas en una misma temporada convierte a Lanzarote en uno de los pocos destinos internacionales elegidos para albergar dos citas consecutivas de este prestigioso circuito, un hecho que refuerza el papel de la isla dentro del calendario mundial de la vela profesional.

Un reconocimiento a las condiciones de navegación de la isla

La designación de Lanzarote como sede de estas dos regatas supone un nuevo respaldo a las condiciones naturales que ofrece la isla para la práctica de la vela.

Los organizadores destacan habitualmente factores como la estabilidad del viento, las temperaturas suaves durante todo el año y las características del campo de regatas, elementos que convierten a Lanzarote en un lugar habitual para entrenamientos y competiciones internacionales.

A ello se suma la experiencia acumulada durante las últimas décadas en la organización de grandes eventos deportivos relacionados con los deportes náuticos.

La elección también reconoce la capacidad logística de las instalaciones portuarias y la coordinación entre administraciones y entidades vinculadas al deporte y al turismo.

Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week. / Nico Martinez

Marina Rubicón y Puerto Calero compartirán protagonismo

Las dos pruebas se celebrarán en Marina Rubicón y Puerto Calero, dos de los principales puertos deportivos de Lanzarote.

Ambas instalaciones cuentan con experiencia en la organización de campeonatos internacionales y disponen de infraestructuras preparadas para recibir embarcaciones de alta competición y equipos procedentes de distintos países.

La organización considera que disponer de dos sedes de estas características facilita el desarrollo del circuito y permite ofrecer a los participantes servicios adaptados a las exigencias de una competición de máximo nivel.

Una flota de 13 embarcaciones TP52 llegará a Lanzarote

Está prevista la participación de 13 embarcaciones TP52, consideradas entre las más avanzadas de la vela de competición.

Los barcos serán trasladados hasta Lanzarote a bordo de un buque mercante especializado, una operación habitual en este tipo de campeonatos internacionales debido al elevado valor económico y tecnológico de estas embarcaciones.

La llegada de toda la flota movilizará también a centenares de deportistas, entrenadores, técnicos, armadores, personal de apoyo, patrocinadores y medios de comunicación especializados.

Esta dimensión logística convierte cada prueba en un acontecimiento deportivo con una importante repercusión internacional.

¿Qué son las 52 SUPER SERIES?

Las 52 SUPER SERIES, creadas en 2012, están consideradas el circuito de monocascos más prestigioso del mundo.

Cada temporada reúne a algunos de los mejores regatistas internacionales y a armadores con amplia trayectoria en la vela de competición.

Las protagonistas son las embarcaciones TP52, diseñadas específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en regata. Gracias a su desarrollo tecnológico, velocidad y prestaciones, muchos especialistas las comparan con la "Fórmula 1" de la vela de monocascos.

La edición de 2026 coincide además con la decimoquinta temporada del campeonato, consolidado como una de las referencias del calendario internacional.

Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week. / Nico Martinez

Lanzarote entra en el grupo de grandes sedes de la vela mundial

Con estas dos pruebas, Lanzarote comparte protagonismo con algunos de los destinos más reconocidos de la vela internacional.

El circuito ha celebrado competiciones en ciudades y enclaves náuticos como Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Cascais, Porto Cervo, Miami, Ciudad del Cabo o Saint-Tropez.

La inclusión de la isla en este calendario supone un reconocimiento a su creciente peso dentro del turismo deportivo y del sector náutico internacional.

Además, consolida la estrategia desarrollada durante los últimos años para atraer competiciones de alcance mundial y diversificar la oferta turística más allá del tradicional turismo de sol y playa.

Impacto económico y promoción internacional

Más allá del interés deportivo, la celebración de estas dos regatas tendrá repercusiones en distintos sectores económicos.

Las 52 SUPER SERIES atraen a un perfil de visitantes vinculado a la náutica, la innovación tecnológica y el turismo deportivo de alto nivel.

Entre los asistentes figuran armadores, tripulaciones, patrocinadores, invitados corporativos, equipos técnicos, empresas colaboradoras y aficionados especializados, que permanecen varios días en el destino durante el desarrollo de cada prueba.

Esta actividad genera demanda de alojamiento, restauración, transporte, servicios náuticos y otros negocios relacionados con la economía local.

Al mismo tiempo, la cobertura informativa internacional del campeonato contribuye a proyectar la imagen de Lanzarote en mercados estratégicos para el turismo.

Un impulso a la desestacionalización del turismo deportivo

Las instituciones implicadas consideran que este tipo de eventos también favorecen la desestacionalización del turismo.

Aunque las competiciones se celebrarán durante el verano, la celebración de pruebas internacionales ayuda a reforzar la imagen de Lanzarote como un destino apto para la práctica de la vela durante los 365 días del año.

Gracias a sus condiciones meteorológicas y marítimas, la isla recibe cada temporada a numerosos equipos internacionales que utilizan sus aguas para entrenamientos y concentraciones.

Este modelo permite diversificar la actividad turística y potenciar segmentos relacionados con el deporte y los eventos internacionales.

Colaboración institucional para atraer grandes competiciones

La llegada de las dos pruebas ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas administraciones y entidades públicas.

Entre ellas figuran el Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote y la marca Lanzarote Sports Destination, además del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), el Servicio Insular de Deportes, el área de Promoción Económica del Cabildo, el Ayuntamiento de Yaiza y Promotur Turismo de Islas Canarias.

Según la organización, este trabajo conjunto ha permitido que Lanzarote sea elegida para albergar un evento que encaja con la estrategia de promoción internacional de la isla y de Canarias como destino para el turismo deportivo.

Una apuesta consolidada por la vela de alto nivel

La celebración de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week y la Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup supone un nuevo paso en la consolidación de Lanzarote como sede de competiciones náuticas internacionales.

Con dos pruebas del máximo nivel, la isla reforzará su posición dentro del calendario mundial de la vela y volverá a mostrar su capacidad para organizar eventos deportivos de gran dimensión.