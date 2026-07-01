Raúl Asencio visita el Campus José Ojeda en Las Rehoyas

Raúl Asencio visitó este miércoles el Campus José Ojeda, que se desarrolla en los campos de fútbol de Las Rehoyas. El defensa grancanario del Real Madrid participó en una jornada con los jóvenes inscritos, en la que compartió experiencias, respondió a sus preguntas y tomó parte en algunos ejercicios sobre el terreno de juego.

En el acto también estuvieron presentes la CEO de Domingo Alonso SLU, Magüi Melián, y el exfutbolista José Ojeda, impulsor de un campus que cumple dieciséis años de actividad.

La iniciativa se ha consolidado durante este tiempo como una propuesta de formación deportiva vinculada al fútbol base, con atención al aprendizaje técnico y a la transmisión de valores.

Noticias relacionadas

La edición de este verano comenzó el lunes 29 de junio. Como novedad, el campus incorpora este año una modalidad específica de fútbol femenino, puesta en marcha en la misma fecha que la programación habitual.