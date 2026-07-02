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Almogarén y Unión Gáldar vuelven a citarse para decidir el campeón del Torneo DIELCA de Primera Categoría

Ambos equipos quieren terminar la temporada con el doblete en sus vitrinas antes de la Supercopa Piromart

CL Almogaren

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La Provincia

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El Terrero Municipal de Vecindario acogerá este viernes 3 de julio, a partir de las 21:00 horas, la gran final del XXXIV Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Primera Categoría, un enfrentamiento que volverá a reunir a los dos grandes dominadores de la temporada: el CL Almogarén y el CL Unión Gáldar.

Será el tercer capítulo de una rivalidad que ha marcado el curso de la campaña. Ambos conjuntos ya se enfrentaron en las finales de la Liga Cabildo de Gran Canaria y de la Copa Fundación La Caja de Canarias, con un triunfo para cada equipo. El Unión Gáldar levantó el título liguero, mientras que el Almogarén respondió conquistando la competición copera, dejando el pulso entre ambos completamente igualado.

Además, la pasada semana, se enfrentaron en la vuelta del Torneo DISA Gobierno de Canarias donde venció el Unión Gáldar por 12-11 después de empatar a 12 en la ida.

El conjunto galdense afronta la final respaldado por la profundidad de una plantilla que ha demostrado ser una de las más completas de la categoría. Liderados por su puntal A, Alberto Zamora, los del norte de la isla cuentan con un amplio bloque de destacados capaces de desequilibrar cualquier luchada y de mantener un alto nivel competitivo de principio a fin.

Enfrente estará un Almogarén que volverá a confiar buena parte de sus opciones en el talento de los hermanos Álvaro Déniz e Ismael Déniz, dos de los luchadores más determinantes del panorama insular. Junto a ellos, el puntal C Cristo Hernández "Callejón IV" completa un trío de enorme potencial que buscará conducir al conjunto de Valsequillo hacia un nuevo título.

Con dos finales repartidas entre ambos equipos durante la presente temporada, el Torneo DIELCA servirá como desempate entre los dos grandes referentes de la Primera Categoría. La igualdad mostrada en sus lucradas anteriores invita a esperar un enfrentamiento de máxima intensidad, en la que cada punto puede resultar decisivo para coronar al último campeón del curso antes de la Supercopa Piromart.

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La afición de la lucha canaria volverá a tener una cita con el mejor espectáculo de la Primera Categoría, en una final que promete emoción, calidad y un desenlace a la altura de la temporada que han protagonizado Almogarén y Unión Gáldar.

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