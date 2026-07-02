Los caboverdianos de Gran Canaria antes del duelo con Argentina en el Mundial: "Me quedo con Vozinha antes que con Messi"

Un pequeño país de África estará pendiente mañana por la noche (23.00 horas, 'Dazn') de una cita histórica en el Mundial. Cabo Verde, una de las revelaciones de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México, afronta el partido más importante de su modesta trayectoria futbolística. Se topa con la todopoderosa Argentina de Leo Messi, vigente campeona y una de las grandes favoritas para revalidar el título, y soñar con colocarse entre las 16 mejores selecciones del planeta. Un momento que quedará en los anales de la historia y que la colonia caboverdiana que reside en Gran Canaria va a vivir con expectación, orgullo e ilusión.

La escuadra africana, entrenada por Bubista, llegaba a este Mundial, el primero en el que toma parte, como una de las cenicientas, el equipo más humilde de un Grupo H en el que estaban España, campeona de Europa, Uruguay, con dos entorchados de la Copa del Mundo en su palmarés, y una Arabia Saudí que en la pasada edición del torneo, en Catar, sorprendió al planeta con un triunfo, precisamente, ante Argentina. Para sorpresa de todos, los africanos sumaron puntos en los tres partidos y entraban en los dieciseisavos como segunda.

La ilusión de la primera vez

Los caboverdianos que residen en la Isla están viviendo la trayectoria de su equipo nacional con la misma ilusión que el resto de su país. Una situación inimaginable para ellos antes del inicio del torneo. Heider Spencer, un asesor inmobiliario que llegó a Gran Canaria hace 11 años, reconoce que este Mundial ha despertado en él una pasión por el fútbol que hasta ahora nunca había sentido, pues siempre se ha declarado apasionado del baloncesto. Por su parte, Alexis Barbosa no se corta a la hora de considerar que la participación mundialista de su selección supone “lo más grande que ha vivido su país en muchos años”.

La participación de Cabo Verde en esta Copa del Mundo también se vive en familia. Armando José Gomes, taxista y apasionado del fútbol, y su hermana Aldina, secretaria ya jubilada, disfrutan juntos de la experiencia de ver a Cabo Verde como protagonista en un Mundial. Para ellos, “lo más importante es que ha logrado unir en la Isla a todos los caboverdianos, algo que no suele ser nada habitual”. “Lo que está consiguiendo nuestro equipo es motivo de orgullo, representando fielmente nuestras raíces”, señala Aldina.

Los partidos se viven en familia

Los aficionados de Cabo Verde aprovechan los partidos de su selección para reunirse en Tardea, un local en la zona de Las Canteras. Allí disfrutan del fútbol, sufren y cantan los goles. Viven en comunión unas experiencias que no olvidarán nunca: “Lo mejor es reencontrarnos con nuestros paisanos a más de mil kilómetros de nuestro país en torno al fútbol”.

Más de 70 caboverdianos se congregaron en el debut frente a España. No estuvieron solos. Muchos amigos españoles también acudieron para apoyar a la selección de Luis de la Fuente. Los incondicionales de los 'Tiburones azules' destacan la armonía y el cariño mutuo entre ambas hinchadas. “Al final del partido, los aficionados españoles nos felicitaron por lo meritorio de un resultado emblemático para nuestro país”, comenta Alexis Barbosa.

Los nervios del debut ante España

Ese duelo ante la 'Roja' quedará para la posteridad de Cabo Verde por ser el primero de su selección en un Mundial y, además, los de Bubista sacaron un empate a cero que llenó de euforia a la afición africana. Spencer relata que le cautivó “el espíritu y el trabajo en equipo” de sus compatriotas. Gomes recuerda los nervios que vivió aquella noche y que no se le olvidarán jamás: “Celebrábamos las paradas de Vozinha como si fueran goles”.

Vozinha, el guardameta de moda en el Mundial, se convirtió en “un héroe nacional” para una Aldina cuya madre es del mismo barrio que el cancerbero. Para Barbosa, la clave de ese empate ante España estribó en “la capacidad de aguantar el resultado y sorprender a todos aquellos que decían que nos iban a dar un baño”.

David contra Goliat

Ahora, el no va más. Después del éxito de la primera fase, llega mañana por la noche el debut en una eliminatoria de la Copa del Mundo. Y a Cabo Verde le espera el coco: la selección argentina, comandada por el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Leo Messi.

Aunque el favoritismo recae claramente sobre la albiceleste, el corazón de muchos aficionados neutrales estará con Cabo Verde. Heider Spencer prefiere la prudencia a una ilusión desmedida. Confía en su selección porque toda la presión recae sobre el vigente campeón. "No se trata de esperanza, se trata de trabajo", declaraba.

Alexis Barbosa, por su parte, no oculta la emoción que supone ver a su país frente a una leyenda del deporte como Messi. "Es una pasada incluso para los propios jugadores", señaló. Aun así, si tiene que elegir entre el astro de Rosario y el héroe de su selección: “Antes que con Messi me quedo con Vozinha y con la gesta que está firmando en este Mundial”.

Armando Gomes confía en la “superioridad física de Cabo Verde ante Argentina” como la principal baza para sorprender a los de Lionel Scaloni. Su hermana Aldina emplea el icónico “partido a partido” de Diego Pablo Simeone. A su juicio, “el hecho de haber jugado estos duelos ante España, Uruguay, Arabia Saudí, y ahora Argentina con Messi, es ya todo un logro para todos los jugadores, un sueño”.

En Cabo Verde, y en Gran Canaria, saben que la clasificación para octavos es casi un imposible, pero en este Mundial ya ha quedado demostrado que los milagros existen, si no, que se lo digan por ejemplo a los paraguayos contra Alemania. Sea cual sea el resultado, los caboverdianos van a presumir de una selección que ya ha cambiado para siempre la historia del deporte en su país. Pase lo que pase contra Argentina, cuando el árbitro señale el final millones de personas seguirán sintiendo el mismo orgullo por unos 'Tiburones azules' que han conseguido situarlos en el mapa, más allá incluso del fútbol.