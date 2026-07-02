El club Kim Gáldar presenta el III Open Internacional de Taekwondo, que reunirá a destacados deportistas los días 11 y 12 de julio

El acto contó con la presencia de Teodoro Sosa Monzón, alcalde de Gáldar; de Ancor Bolaños, concejal de Deportes, de Tine Martín, concejal de Desarrollo Socioeconómico, así como miembros de la directiva del Club Kim Gáldar, entidad organizadora del campeonato, quienes dieron a conocer los detalles de una competición que, un año más, reunirá a deportistas de diferentes clubes y países, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario del taekwondo.

Durante la presentación, Teodoro Sosa y Ancor Bolaños destacaron el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y el respaldo a iniciativas que contribuyen a proyectar la imagen de Gáldar como sede de grandes acontecimientos deportivos, además de fomentar valores como el esfuerzo, la disciplina y la convivencia.

Por su parte, la directiva del Club Kim Gáldar agradeció el apoyo institucional recibido para hacer posible esta tercera edición, que mantiene el objetivo de seguir creciendo tanto en participación como en nivel competitivo, ofreciendo una experiencia deportiva de primer nivel para participantes, entrenadores y público.

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El III Open Internacional de Taekwondo se celebrará los días 11 y 12 de julio, a partir de las 9.00 horas, convirtiendo a Gáldar en punto de encuentro para cientos de deportistas y aficionados que disfrutarán de un intenso fin de semana de competición, compañerismo, promoción del deporte y con un alto nivel.