España-Austria: el recuerdo del histórico 9-0 en el que estuvo Juan Carlos Valerón

España se juega ante Austria el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El duelo supone una oportunidad para despejar las dudas sembradas en la fase de grupos y recuperar el cartel de favorita en una competición en la que ya se han producido varias sorpresas, como la eliminación de Alemania o la dificultad de los equipos europeos para avanzar de ronda, salvo la todopoderosa Francia.

Precisamente ante Austria, La Roja firmó hace casi tres décadas uno de los resultados más recordados de su historia. El 27 de marzo de 1999, en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2000, la selección goleó por 9-0 al combinado austriaco en Mestalla. Juan Carlos Valerón puso el acento canario en un partido en el que los españoles fueron un rodillo de principio a fin.

El 9-0 que marcó una época para la selección española con protagonismo para Valerón

España afrontaba un partido decisivo en sus aspiraciones por estar presente en la Eurocopa de 2000, coorganizada por Bélgica y Países Bajos, y respondió con una exhibición anotadora difícil de repetir. Por aquel entonces, José Antonio Camacho estaba al frente del banquillo y su equipo firmó un contundente 9-0, un resultado que a día de hoy permanece entre las mayores goleadas de la historia de la selección.

Aquella noche marcaron Fernando Hierro, Raúl González (cuatro goles), Ismael Urzaiz (dos goles) y Fran, además de un gol en propia puerta de Arnold Wetl.

El mago de Arguineguín estuvo presente en el 9-0, junto a estrellas de renombre como Pep Guardiola, Raúl González Blanco o Gaizka Mendieta, por el que fue sustituido en el minuto 72 de aquel inolvidable partido. Su presencia en la selección durante finales de los 90 y principios de los 2000 consolidó el papel de Canarias como una cantera constante de talento para el combinado nacional.

Ahora son Pedri y Yeremi Pino los encargados de seguir el legado canario en la selección. El primero, como pieza clave de un centro del campo que llegó a enamorar al mundo en la Eurocopa 2024 y que, pese a no estar al cien por cien en la cita mundial, puede aportar mucho fútbol a La Roja.

Por su parte, Yeremi no ha tenido suerte con España. La última Eurocopa se la perdió por lesión y, cuando parecía que podía ser importante para Luis de la Fuente, sufrió una fea caída durante el partido contra Uruguay que lo mantendrá, probablemente, fuera de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En cualquier caso, Valerón fue clave para devolver al fútbol canario a los focos del ámbito nacional.

Derrota de La Roja en el último precedente mundialista

España y Austria solo se han encontrado una vez en la historia de los Mundiales. El único partido entre ambas selecciones se remonta al Mundial de Argentina 1978, un torneo que dejó un sabor agridulce para los españoles y que marcó el inicio de su participación con una derrota en la fase de grupos.

El encuentro se disputó el 3 de junio en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires y terminó con triunfo austriaco por 2-1. Austria se adelantó en el marcador gracias a Walter Schachner, aunque España reaccionó y logró empatar por medio de Dani Ruiz-Bazán. Sin embargo, el conjunto centroeuropeo terminó llevándose el partido con el tanto decisivo de Hans Krankl en la segunda parte.

Aquel debut mundialista dejó a España sin premio en su estreno y condicionó su trayectoria en el torneo, en el que finalmente no logró superar la fase de grupos pese a sumar posteriormente un empate ante Brasil y una victoria frente a Suecia.