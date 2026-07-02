Gran Canaria cierra una temporada 2025-2026 histórica en la lucha canaria con cinco títulos regionales en las categorías bases

La selección de Gran Canaria ha firmado una de las mejores temporadas de los últimos años en la lucha canaria, después de conquistar cinco de los seis campeonatos regionales disputados en las categorías de base durante la campaña 2025-2026. Estos resultados consolidan a la isla como uno de los principales referentes del archipiélago en la promoción y desarrollo del deporte tradicional de Canarias.

El balance deportivo fue reconocido en un acto institucional presidido por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, quienes homenajearon a los deportistas, entrenadores y equipos técnicos que han representado a la isla en las distintas competiciones regionales.

Durante el encuentro se puso de relieve el trabajo desarrollado en las categorías de formación, considerado clave para garantizar el relevo generacional y el futuro de la lucha canaria.

El Cabildo destaca el trabajo realizado por deportistas y técnicos

En el acto de reconocimiento, Antonio Morales felicitó a las selecciones grancanarias por los resultados alcanzados y destacó el esfuerzo realizado durante toda la temporada.

El presidente del Cabildo señaló que los éxitos deportivos obtenidos por las categorías de base reflejan el buen momento que atraviesa la lucha canaria en la isla y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones continúen practicando este deporte autóctono. Según indicó, los títulos conseguidos no solo tienen un valor competitivo, sino que también representan una garantía para la continuidad de una de las tradiciones deportivas más arraigadas del archipiélago.

Por su parte, Aridany Romero calificó la temporada de "ejemplar" y puso en valor tanto los resultados deportivos como el papel que desempeñan los jóvenes luchadores y luchadoras en la conservación y difusión del patrimonio deportivo y cultural de Canarias.

El Cabildo de Gran Canaria homenajea a las selecciones insulares tras una campaña marcada por los éxitos deportivos en categorías masculinas y femeninas.jpg / La Provincia

Una inversión de más de 1,3 millones de euros para impulsar la lucha canaria

Uno de los aspectos destacados durante el acto fue la inversión destinada por el Cabildo de Gran Canaria al desarrollo de esta disciplina.

La institución insular ha destinado 1.325.000 euros a diferentes programas orientados a fomentar la práctica de la lucha canaria, reforzar las competiciones y apoyar a las entidades deportivas que sostienen este deporte en la isla.

La financiación se distribuye en varias líneas de actuación:

290.000 euros para el proyecto Escuelas de Gran Canaria con el Cabildo de Gran Canaria , dirigido a promover la práctica de la lucha canaria entre niños y jóvenes.

para el proyecto , dirigido a promover la práctica de la lucha canaria entre niños y jóvenes. 705.000 euros destinados al Plan de Impulso de la Lucha Canaria en Gran Canaria , centrado en fortalecer la estructura deportiva, la organización de competiciones y los programas de tecnificación.

destinados al , centrado en fortalecer la estructura deportiva, la organización de competiciones y los programas de tecnificación. 120.000 euros mediante una subvención nominativa para cubrir gastos de gestión de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria.

mediante una subvención nominativa para cubrir gastos de gestión de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria. 210.000 euros aportados desde la Consejería de Presidencia para apoyar a los clubes sénior de la isla y contribuir a la estabilidad de las entidades que participan en las competiciones federadas.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia del Cabildo para favorecer el crecimiento de la lucha canaria desde las categorías inferiores hasta el ámbito competitivo.

Gran Canaria lidera la participación femenina en Canarias

Otro de los datos destacados durante el acto fue el crecimiento de la modalidad femenina.

Según explicó Aridany Romero, Gran Canaria concentra actualmente el 80 % de las licencias femeninas de lucha canaria existentes en Canarias, un porcentaje que sitúa a la isla como líder en la incorporación de mujeres a este deporte tradicional.

La isla concentra el 80% de las licencias femeninas de Canarias y recibe una inversión superior a 1,3 millones de euros para impulsar el deporte vernáculo

El consejero atribuyó esta evolución al trabajo desarrollado durante los últimos años para fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso de niñas y jóvenes a la práctica deportiva.

Además, señaló que el incremento del número de licencias responde a un esfuerzo colectivo en el que participan la Federación Insular, los clubes, los equipos técnicos, las directivas y las familias, cuya implicación resulta fundamental para mantener el crecimiento de la disciplina.

Cinco campeonatos regionales en una temporada para el recuerdo

Los resultados obtenidos durante la temporada 2025-2026 reflejan el dominio de Gran Canaria en las competiciones regionales de base.

En categoría femenina, la selección grancanaria logró el título en tres campeonatos:

Torneo Noelia Cabrera , en categoría infantil, donde el equipo ganó todos los encuentros disputados desde la fase previa hasta la final.

, en categoría infantil, donde el equipo ganó todos los encuentros disputados desde la fase previa hasta la final. Torneo Isabel Lozano , correspondiente a la categoría cadete.

, correspondiente a la categoría cadete. Torneo Teya Ramos, en categoría juvenil.

En las competiciones masculinas también llegaron importantes éxitos.

Gran Canaria conquistó el Torneo Faro de Maspalomas, en categoría infantil masculina, y se proclamó campeona del Torneo Pancho Camurria, correspondiente a la categoría juvenil masculina, tras imponerse en la final a la selección de Tenerife y completar una destacada trayectoria durante el campeonato.

Con estos cinco títulos, la selección insular cerró una temporada especialmente brillante al imponerse en cinco de los seis campeonatos regionales celebrados.