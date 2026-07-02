El mejor vóley playa nacional regresa a Las Canteras con más de 100 jugadores y 10.000 euros en premios

La playa de Las Canteras volverá a convertirse en el epicentro del vóley playa nacional con la celebración de la sexta edición del Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria, una de las pruebas más importantes del Circuito Nacional de Vóley Playa. El torneo se disputará del 9 al 12 de julio y reunirá a algunos de los mejores jugadores del país, además de repartir 10.000 euros en premios entre las categorías masculina y femenina.

La competición, organizada por la Federación Canaria de Voleibol junto a la Real Federación Española de Voleibol, fue presentada este miércoles en el Gran Canaria Arena, donde instituciones y organización coincidieron en destacar el crecimiento que ha experimentado el evento en los últimos años y su importancia para consolidar a Gran Canaria como sede de grandes competiciones deportivas.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó que la isla "tiene todo lo necesario para capitalizar actividades de primera línea como este evento", gracias a la implicación tanto del sector privado como de las administraciones públicas. Además, destacó que este tipo de competiciones generan actividad económica y proyectan la imagen de Gran Canaria como destino turístico y deportivo de referencia.

Presentación Challenge Beach Voley CUP GC / La Provincia

En la misma línea se expresó el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, quien aseguró que "el mejor vóley playa de España se da cita en Las Canteras", poniendo en valor el escenario natural que ofrece la capital grancanaria para albergar una competición de estas características.

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, recordó que la ciudad continúa reforzando su posición como destino para grandes eventos deportivos durante todo el año, mientras que el presidente de la Federación Canaria de Voleibol, Roberto Melián, destacó el elevado nivel deportivo de esta edición y adelantó que el recinto permanecerá instalado durante dos semanas más para acoger posteriormente los distintos Campeonatos de Canarias.

Una de las pruebas con mayor nivel del circuito nacional

El Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria es una de las únicas cuatro pruebas del Circuito Nacional que cuentan con la máxima categoría de tres estrellas, lo que garantiza la presencia de algunos de los mejores especialistas del panorama nacional.

En esta edición participarán alrededor de 100 deportistas, con un cuadro principal formado por 16 parejas masculinas y 16 femeninas, que competirán por un total de 10.000 euros en premios.

Presentación Challenge Beach Voley CUP GC / La Provincia

Entre las primeras parejas confirmadas figuran Nazaret Florián y Carolina Fernández, recientes campeonas del torneo del Circuito Nacional disputado en Lorca y subcampeonas de la Copa de la Reina. Florián, además, buscará revalidar el título conseguido el pasado año en Gran Canaria.

También estarán presentes Pablo Pérez y Nathan Matos, campeones de la Copa del Rey de vóley playa de 2025 y vencedores de la última edición del Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria. La representación canaria tendrá además un protagonismo especial con la participación de Óscar Jiménez, reciente campeón en la prueba de Lorca, que competirá formando pareja con el mallorquín Llorenç Truyols.

Cuatro días de competición en Las Canteras

La actividad arrancará el jueves 9 de julio con los encuentros correspondientes a la fase de clasificación, mientras que el viernes comenzarán los partidos del cuadro principal. Las semifinales y finales, tanto masculinas como femeninas, se disputarán el domingo 12 de julio, poniendo el broche final a cuatro jornadas de competición en la playa capitalina.

Presentación Challenge Beach Voley CUP GC / La Provincia

Además del apartado deportivo, la organización ha preparado una amplia programación paralela con zona de animación, juegos, sorteos, actividades en la playa y música en directo, con el objetivo de convertir el torneo en una cita para toda la familia. La entrada será gratuita durante todas las jornadas hasta completar el aforo disponible.