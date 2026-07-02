Natural Greatness – Rali – Ale toma el mando en la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria

La XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria arrancó este jueves con intensidad, emoción y las primeras diferencias entre los favoritos. La ronda abrió fuego con una exigente cronoescalada por equipos de 10,5 kilómetros entre Moya y Fontanales, una jornada corta en distancia, pero cargada de dureza, donde cada relevo, cada metro y cada segundo tuvieron peso en la clasificación.

El primer golpe lo dio Natural Greatness – Rali – Ale, que firmó la actuación más sólida del día y se convirtió en el primer gran protagonista de la edición. El conjunto completó la subida con un tiempo de 23:51, registro que le permitió adjudicarse la victoria de etapa y situar a sus corredores en lo más alto de la general.

Un estreno explosivo contra el reloj

La jornada inaugural no dejó margen para especular. Desde la salida, los equipos tuvieron que coordinar potencia, ritmo y resistencia en una cronoescalada donde cualquier desajuste podía traducirse en una pérdida valiosa de segundos.

En ese escenario, Natural Greatness – Rali – Ale demostró una gran solidez colectiva. Su bloque de referencia, formado por Javier Morante, Pedri Crause, Iban Gutiérrez y Luca Garzelli, ejecutó una subida precisa, regular y sin fisuras, marcando el mejor tiempo de la jornada y confirmando sus aspiraciones en la lucha por la clasificación general.

El triunfo sitúa a Javier Morante como primer líder de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria, al corresponderle el maillot amarillo entre los cuatro corredores del equipo igualados con el mejor registro.

La igualdad entre los favoritos quedó clara desde el primer día. Apenas 9 segundos separaron al equipo vencedor de Tenerife Bike Point – La Sede, segundo clasificado de la etapa y una de las escuadras que más fuerte salió de esta primera prueba.

El conjunto tinerfeño completó una crono de enorme nivel con José Carlos Suárez, Noam Escarabajal, Juan María Cuella y José Antonio Redondo como principales referencias. Su rendimiento lo coloca de lleno entre los grandes candidatos a disputar el liderato en las etapas en línea.

Además, José Carlos Suárez se situó como el mejor corredor insular de la clasificación general, lo que le permitirá vestir el Maillot Canarias, distintivo reservado al mejor clasificado canario.

Eiser – Hirumet Team se mantiene en la pelea

Muy cerca de los dos primeros concluyó Eiser – Hirumet Team, que cerró la jornada en tercera posición a solo 13 segundos del liderato. El equipo vasco respondió a las expectativas generadas en la previa y se mantiene plenamente metido en la lucha por la general.

Con Aimar Quintana, Ander Duñabeitia, Ekaitz Chagartegui y Jon Zuburruti como corredores destacados en meta, la escuadra confirmó que cuenta con bloque suficiente para pelear la carrera en los próximos días.

Las diferencias, aunque ya visibles, siguen siendo mínimas. Entre el primer y el tercer clasificado apenas hay trece segundos, una renta que no permite hablar todavía de jerarquías definitivas, pero que sí aumenta la tensión competitiva antes del cambio de escenario.

El Gran Canaria Bike Team, en carrera antes de las etapas en línea

El Gran Canaria – EKD – Bike Team completó la jornada inaugural en 13ª posición, con un tiempo de 25:49, a 1:58 del liderato. El conjunto grancanario afrontó la subida con Haritz Otaegi, Ekain Leizeaga, Daniel Lado y Alberto González como corredores de referencia en meta.

Aunque el resultado lo deja algo más alejado de la primera plaza, el equipo se mantiene en carrera antes de la llegada de las etapas en línea, donde el conocimiento del terreno y la capacidad táctica pueden jugar un papel importante.

Agaete–Teror: primer gran examen en carretera

Tras una primera jornada marcada por la sincronización y la potencia colectiva, la segunda etapa entre Agaete y Teror abrirá este viernes una nueva dimensión en la carrera. Será el primer gran examen en carretera de la ronda y una oportunidad clave para comprobar qué equipos están preparados para controlar, atacar o resistir bajo presión.

El paso de la contrarreloj al pelotón cambia por completo el guion. A partir de ahora entrarán en juego factores como la colocación, la lectura táctica, la gestión del desgaste y la capacidad de responder a los movimientos de los rivales.

Con la clasificación todavía muy comprimida, cualquier aceleración puede alterar el equilibrio dejado por la crono inaugural. Natural Greatness – Rali – Ale afrontará la jornada con la responsabilidad de defender el amarillo, mientras Tenerife Bike Point – La Sede y Eiser – Hirumet Team parten en posición ideal para lanzar su ofensiva.

Por su parte, el Gran Canaria Bike Team tendrá también cosas que decir en una etapa donde el conocimiento de las carreteras de la isla puede convertirse en una baza importante.

Después de un arranque decidido por el reloj, la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria entra ahora en el terreno donde realmente se construyen las grandes vueltas: la carretera abierta, el desgaste acumulado y la batalla estratégica entre los favoritos.

La etapa Agaete–Teror se presenta como una jornada decisiva para medir fuerzas, confirmar aspiraciones y empezar a definir qué equipos pueden convertir las rampas de la isla redonda en escenario de gloria. Se espera épica en Gran Canaria.