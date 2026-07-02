The North Face Transgrancanaria 2027 abre inscripciones: fechas, modalidades y descuentos para residentes canarios

La cuenta atrás para una de las carreras de montaña más importantes del mundo ya ha comenzado. La The North Face Transgrancanaria 2027, que celebrará su 28ª edición entre el 22 y el 28 de febrero, ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para todas sus modalidades, manteniendo los descuentos para los corredores residentes en Canarias y estrenando una edición marcada por un mayor compromiso con la sostenibilidad.

Los participantes ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial de la prueba, beneficiándose de una promoción especial con precios reducidos durante las primeras 48 horas desde la apertura del plazo.

Inscripciones con tres periodos de precios

La organización ha establecido tres ventanas de inscripción para la edición de 2027. La primera estará disponible durante las primeras 48 horas desde la apertura del plazo, ofreciendo importantes descuentos en todas las modalidades.

A partir del 3 de julio, se abrirá un segundo periodo con tarifas reducidas que permanecerá activo hasta el 15 de septiembre. Una vez finalice este plazo, entrarán en vigor los precios generales hasta el cierre definitivo de las inscripciones.

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027 / LP/DLP

Como viene siendo habitual, los residentes en Canarias volverán a disfrutar de un descuento adicional con el objetivo de seguir fomentando la práctica del trail running entre los corredores del Archipiélago.

Una edición más sostenible que nunca

La organización afronta esta nueva edición bajo el lema "Sostenible por Naturaleza", una filosofía que marcará buena parte de las decisiones adoptadas para reducir el impacto ambiental de la prueba.

Entre las principales novedades destaca la decisión de mantener el número de plazas del pasado año e incluso reducirlo en algunas modalidades, con el objetivo de minimizar la presión sobre los espacios naturales por los que transcurre la carrera.

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027 / LP/DLP

Además, la prueba reforzará medidas relacionadas con la eficiencia energética, la movilidad de participantes y organización, la promoción de buenas prácticas entre corredores y público, así como la inscripción en el Registro Canario de Huella de Carbono.

Más modalidades y una semana completa de trail

La edición de 2027 ampliará su calendario de competición y arrancará un día antes respecto a años anteriores. La primera prueba será la nueva Open Agáldar, prevista para el martes 23 de febrero. El programa continuará el miércoles 24 con el Kilómetro Vertical El Gigante, mientras que el jueves 25 se disputarán las modalidades Half y Promo.

El viernes 26 de febrero llegará uno de los momentos más esperados por los participantes con la salida de la Marathon durante la mañana y, ya entrada la noche, la emblemática Classic, puntuable para el circuito internacional World Trail Majors y con salida desde la Playa de Las Canteras.

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027 / LP/DLP

La jornada del sábado 27 estará reservada para las modalidades Advanced, Short y Family, completando así el grueso del programa deportivo.

Una de las grandes citas internacionales del trail

La The North Face Transgrancanaria volverá a reunir a miles de corredores procedentes de numerosos países en una prueba consolidada como uno de los grandes referentes del calendario internacional de carreras de montaña.

La competición está organizada por Arista Eventos y cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, además de la colaboración de diferentes ayuntamientos de la isla y el patrocinio de marcas como The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, 226ERS, Fred. Olsen Express, Aguas de Teror y ExpoMeloneras, entre otras.

Con la apertura de inscripciones, la organización inicia oficialmente el camino hacia una edición que aspira a seguir consolidando a Gran Canaria como uno de los grandes destinos mundiales del trail running, reforzando al mismo tiempo su apuesta por la protección del entorno natural que hace posible una carrera única.