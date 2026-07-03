Más de 120 competidores en la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026

La prestigiosa prueba de la modalidad de olas integrada en la pirámide del World Wave Tour de la PWA (Professional Windsurfers Association) comenzará mañana, en la mítica playa de Pozo Izquierdo, con más de 120 riders inscritos entre internacionales y locales que competirán en distintas categorías.

El acto ha contado con la participación del alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, su concejal de deportes, Julio Ojeda, el director de la WWT (World Wave Tour) Simeone Glasson, el director del C.C. Atlántico Alberto Medina, y el legendario 42 veces campeón del mundo y organizador del evento, Björn Dunkerbeck. Este acto marca el inicio del mayor espectáculo de windsurf extremo del verano.

Esta cifra, constata el éxito de convocatoria de un campeonato consolidado con la máxima distinción de 5 estrellas en el circuito mundial, lo que asegura la presencia de la élite de este deporte, disciplinas masculina y femenina, en las categorías juveniles (Sub13, Sub15, Sub18, Sub21, Máster +45 profesionales), todas bajo el formato unificado de olas. Las autoridades y la organización desgranaron los datos de participación de los deportistas procedentes de varios continentes que se citarán en el hogar del viento.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García abrió el turno de intervenciones resaltando la importancia de este evento que hace posible que el municipio sea, en estas fechas, más internacional si cabe, agradeciendo a las instituciones públicas, patrocinadores y colaboradores su apoyo.

Por su parte, el concejal de Deportes Julio Ojeda invitó a los participantes a conocer y disfrutar de los paisajes, gastronomía y folclore de la zona. Björn Dunkerbeck, organizador de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026, resaltó la importancia de esta edición, al contar con la inscripción de un importante número de jóvenes y prometedores deportistas, que acompañarán a los 48 hombres y 23 mujeres profesionales inscritos.

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup de la PWA es una prueba avalada por las Real Federación Española de Vela. Esta 38ª edición cuenta con el apoyo de Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz-powered by Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Gran Canaria Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.