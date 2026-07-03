Canarias y Corea estrechan sus lazos a través de la lucha

La playa de Las Canteras será el escenario, el próximo 11 de julio, de un desafío internacional que enfrentará a una selección de lucha canaria con otra de ssireum, la lucha tradicional de Corea del Sur. La cita, que comenzará a las 19:00 horas, se celebrará sobre un terrero adaptado instalado junto a la plaza Saulo Torón y reunirá a algunos de los mejores representantes de ambas modalidades.

La presentación del evento contó con la participación del presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; y el cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee.

El desafío enfrentará a 12 luchadores y tres luchadoras por cada selección, que competirán por rangos de peso en un formato diseñado para mostrar las particularidades de ambas disciplinas. Cada deportista disputará un enfrentamiento bajo el reglamento de la lucha canaria y otro bajo las normas del ssireum. En caso de empate, se alternará la modalidad para decidir el vencedor.

La competición se enmarca dentro del Encuentro y la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, que se celebrará en Canarias entre el 9 y el 12 de julio con representantes de más de veinte países para promover la cooperación internacional y la conservación del patrimonio deportivo tradicional.

Durante la presentación, Poli Suárez destacó que el encuentro sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como "el centro europeo de los juegos y deportes tradicionales" y aseguró que la iniciativa nace con una clara vocación internacional para fomentar el intercambio cultural, deportivo y educativo entre distintos países. El consejero subrayó además que el enfrentamiento entre la lucha canaria y el ssireum representa "un hito para los deportes autóctonos canarios" y un ejemplo de cómo dos pueblos pueden compartir valores como el respeto, el equilibrio, el honor y la tradición a través del deporte.

Por su parte, el cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee, puso en valor la relación existente entre ambas modalidades y recordó que Corea del Sur es uno de los países que mejor conoce la lucha canaria en Asia. También destacó los éxitos obtenidos por deportistas canarios en los Campeonatos del Mundo de ssireum y señaló que este encuentro coincide con la conmemoración del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España y de los sesenta años de vínculos entre Canarias y el país asiático.

El presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, celebró la recuperación de un intercambio deportivo que calificó como un hermanamiento entre dos disciplinas ancestrales. Rivero recordó el papel desempeñado durante años por el maestro Shin en el desarrollo de estos encuentros y destacó la presencia habitual de luchadores canarios en competiciones internacionales celebradas en Corea del Sur.

Un enfrentamiento con algunos de los mejores representantes de ambas disciplinas

La selección canaria estará formada por Francisco Giménez, Pedro Arrocha, Albano Castro, Diego Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Toro, Gaumet Innouri, Néstor Mejías, Roque Arbelo, Ismael Deniz, Khadim Gueyes, Álvaro Deniz y Alberto Zamora, además de Verónica Olivero, Lorena Mateo y Delioma Armas en categoría femenina.

Frente a ellos competirán los surcoreanos Lim Sangbin, Kim Seongbeom, Kim Juntae, Jung Mingung, Choi Jungman, Lee Juyong, Kwon Jinwook, Hwang Junghoon, Woo Dongjin, Park Mingyo, Cha Seungmin y Yu Kyungjoon, junto a Kim Siwoo, Lee Jaeha y Kim Hayun.

Para la ocasión, la Dirección General de Deportes Autóctonos instalará un terrero hinchable con capacidad para unas 900 personas, aprovechando además el entorno natural de la avenida de Las Canteras como graderío para seguir uno de los eventos internacionales más singulares del calendario de la lucha canaria.