Redondo llega líder a la etapa final y Daniel Lado se consolida como el mejor canario en la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria

La trigésima Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria vivió esta mañana su primera gran jornada de selección con la disputa de la segunda etapa entre Agaete y Teror, un recorrido de 75.7 kilómetros de media montaña que provocó movimientos importantes en la clasificación general y dejó un nuevo líder.

José Antonio Redondo (Tenerife Bike Point–La Sede) asaltó el maillot amarillo tras una etapa marcada por el desgaste, los cambios de ritmo y la exigencia táctica. El veterano corredor, con experiencia en el ciclismo profesional tras su paso por estructuras como Astana y Liberty Seguros, supo gestionar la jornada para colocarse al frente de la general con un tiempo acumulado de 2:29:00.

La victoria de etapa fue para Aimar Quintana (Eiser–Hirumet Team), que se impuso en meta tras 2:05:00 de competición por delante del propio Redondo y de Alejandro Paredes (El Bicho–Plataforma Central). Los tres cruzaron la línea de llegada con el mismo tiempo, reflejo de la igualdad que dominó la jornada.

Así queda la tabla clasificatoria

La clasificación general queda muy abierta de cara al desenlace final. Redondo aventaja en solo cuatro segundos a Quintana, mientras que Ricard Fito (CCLLEIDA_DPEDROS) ocupa la tercera plaza a 51 segundos. Jon Zuburruti (Eiser–Hirumet Team) es cuarto a 54 segundos, manteniéndose también en la pelea por el podio.

En clave grancanaria, el Gran Canaria Bike Team dio un paso adelante respecto a la contrarreloj inaugural y mostró una versión más sólida en carretera. El conjunto insular finalizó sexto en la clasificación por equipos de la etapa, confirmando su progresión en la prueba.

El teldense Daniel Lado escala hasta la 25ª plaza

Dentro del equipo, destacó especialmente el teldense Daniel Lado. Su rendimiento le permitió escalar hasta la 25ª posición de la general, a 4 minutos y 19 segundos del liderato, consolidándose como la principal referencia local en esta edición de la ronda norteña. Lado vestirá en la 3ª y última etapa el maillot de mejor canario.

Junto a Lado, Haritz Otaegi, Alberto González, Alberto Pérez y Ekain Leizeaga sostuvieron el bloque del Gran Canaria en una etapa exigente, marcada por el constante desgaste en los puertos y repechos del recorrido.

El sábado, la carrera definitiva

La carrera se decidirá mañana sábado en la tercera y última etapa, con salida en Las Palmas de Gran Canaria y llegada a Arucas tras 90 kilómetros. El trazado, con carreteras técnicas y continuos cambios de ritmo característicos del norte de la isla, ofrece múltiples escenarios para ataques y posibles cambios de liderato. Con solo cuatro segundos entre los dos primeros clasificados, la XXX Vuelta al Norte de Gran Canaria mantiene intacta la emoción antes de su desenlace definitivo.