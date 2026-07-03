The North Face Transgrancanaria agota la Promo en menos de 48 horas y roza el lleno en Marathon y Open Agáldar

La The North Face Transgrancanaria 2027 ha arrancado con un importante respaldo por parte de los aficionados al trail running. La prueba, que celebrará su vigésimo octava edición del 22 al 28 de febrero de 2027, ha registrado más de 4.000 inscripciones durante las primeras 48 horas desde la apertura del plazo, coincidiendo con el periodo especial de tarifas promocionales.

El elevado ritmo de reservas ha provocado que la modalidad Promo, de 12 kilómetros entre Artenara y Tejeda, haya agotado ya todas sus plazas. La organización ha activado la correspondiente lista de espera para aquellos corredores interesados en participar.

Además, otras dos modalidades se encuentran muy cerca de completar su aforo. La Open Agáldar, una de las principales novedades de esta edición, ya supera el 95 % de ocupación, mientras que la Marathon, con un recorrido de 47 kilómetros entre Tejeda y el Parque Sur de Maspalomas, alcanza el 94 % de las plazas disponibles.

La organización destaca también la respuesta de los corredores residentes en Canarias, que un año más pueden beneficiarse de un descuento específico en la inscripción con el objetivo de fomentar la práctica del trail running en el archipiélago. Participantes de las ocho islas ya han confirmado su presencia en la edición de 2027.

Más de 60 nacionalidades representadas

La dimensión internacional de la prueba vuelve a reflejarse en este inicio del periodo de inscripciones. Durante las primeras 48 horas se han registrado corredores procedentes de más de 60 países, consolidando a la The North Face Transgrancanaria como una de las grandes citas internacionales del calendario de montaña.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la página web oficial de la carrera dentro del segundo periodo de precios reducidos, que permanecerá disponible hasta el 15 de septiembre. A partir de esa fecha entrarán en vigor las tarifas generales hasta que se complete el cupo de cada modalidad.