Ángel Bello gana la Subida a Montaña Alta-Guía y afianza el liderato del Regional de Montaña

El tinerfeño Ángel Bello, a los mandos de un Skoda Fabia Rally2, afianza el liderato del Campeonato BP de Canarias de Montaña después de su victoria este sábado en la 14º edición de la Subida a Montaña Alta-Guía. Sobre un trazado de 5,827 kilómetros, el vencedor estableció su mejor crono en 3:08.517. En la segunda plaza finalizaba el palmero Juan Fernández con el Mitsubishi Lancer Evo IX (3:19.051). Cerraba el podio el grancanario Ángelo Padrón con el BMW M3 E46 (3:22.777). En el apartado de barquetas, el triunfo correspondió al gomero Félix Ramos con un BRC 05 EVO. Distanciaba en 10.890 segundos a Carlos Quintero, que participaba con un car cross de La Base SX01; este, a su vez, aventajó en 4.757 segundos al otro car cross pilotado por Juan Armas.

Ángel Bello, quien se estrenaba en el trazado guiense, se erigió en el gran dominador de la prueba al imponerse en las cuatro ascensiones, dos de entrenos. En cada una de ellas fue rebajando progesivamente sus tiempos hasta firmar el que le daba la victoria absoluta. Finalmente superó en unos holgados 10.534 segundos a su adversario más directo sacando partido a la efectividad de su montura Rally2, que había sustituido por su potente y espectacular Audi R8 LMS Ultra Evo.

Juan Fernández rodó siempre en la segunda plaza. Sacó una diferencia de 3.726 segundos con respecto al tercero, el grancanario Ángelo Padrón, que hacía su segunda aparición con el nuevo coche, el BMW M3 E-46.

El piloto gomero Jonai Rodríguez, con el Peugeot 106, se situaba en la cuarta plaza con un crono de 3:27.886, superando en 3.262 segundos al quinto clasificado, Miguel Gutiérrez, quien con el Renault Clio Williams hacía una mejor registro de 3:31.148. Felipe González, con el Honda Civic Type R, concluía en la sexta plaza (3:32.628).

Alejandro Suárez terminó séptimo a los mandos de un EVO-IX y un tiempo de 3:32.797, quedándose a solo 169 milésimas del piloto que le precedía en la pugna por la sexta posición.

El octavo puesto fue para Crístofer Bolaños con un BMW M3 E35 (3:32.825), seguido de Echedey Cruz con el Renault Clio (3:34.286). El 'top 10' lo cerró Pedro Perdomo y su BMW E36 (3:36.825).

La Subida a Montaña Alta-Guía, puntuable también para el Provincial de Montaña de Las Palmas, repetía el trazado que se había modificado el pasado año, pero además ampliándolo en 300 metros en la línea de meta. Un total de 87 participantes formalizaron su inscripción, de los que ocho faltaron a la histórica cita del Noroeste.

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El evento, como novedades, contó con la disputa de dos mangas de entrenamientos, una libre, además de las dos ascensiones oficiales y la presencia del coche Zero emisiones de la Federación Canaria de Automovilismo. La organización estuvo a cargo del Club Deportivo Azuatil, que contó con la colaboración de DGJ Sport Team.