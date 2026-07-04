El Chacalote sorprende al Roque Nublo y el Arenales vence al Guerra del Río en el Campeonato Aguas de Teror

La séptima jornada del Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria, celebrada este sábado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, dejó emoción hasta la última maniobra, un viento intenso de 19 nudos con dirección 30º y cambios importantes en la clasificación general. El Portuarios Puertos de Las Palmas, que descansaba en esta jornada, conservó el liderato compartido con el Villa de Agüimes Ybarra.

La regata más emocionante de la tarde fue la que enfrentó al Disa Roque Nublo ULPGC y al Chacalote Comercial Sanrob. El Roque Nublo dominó buena parte del recorrido y parecía encaminarse hacia la victoria, pero el Chacalote protagonizó una espectacular remontada en el tramo final para imponerse con un tiempo de 1:12:39, apenas 22 segundos por delante del Roque Nublo, que marcó 1:13:01.

También resultó muy igualada la pega entre el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Spar Guerra del Río. Javier Barreto condujo al Arenales hasta la victoria con un registro de 1:16:46, mientras que el bote de San Cristóbal cruzó la meta en 1:17:51, a tan solo 1 minuto y 5 segundos. El Arenales supo defender su ventaja en una regata muy disputada de principio a fin.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche fue claramente superior al Minerva Idamar Atlantic. El Guanche completó el recorrido en 1:11:12, mientras que el Minerva necesitó 1:19:36, una diferencia de 8 minutos y 24 segundos.

En la pega entre el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío y el Villa de Teror Munchitos se produjo una de las incidencias de la jornada. El Porteño tuvo que retirarse, por lo que la victoria fue para el Villa de Teror Munchitos, con un tiempo de 1:12:01.

Por su parte, el Villa de Agüimes Ybarra, con Alejandro Rodríguez a la caña, sumó otros tres puntos al imponerse al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El San Cristóbal sufrió una trabucada cuando se aproximaba a la línea de llegada, tras una maniobra motivada por una situación de prioridad de paso con el Minerva Idamar Atlantic, y tuvo que retirarse. El Villa de Agüimes completó el recorrido en 1:12:41.

Clasificación general

Tras la disputa de esta séptima jornada, el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Villa de Agüimes Ybarra comparten el liderato del Campeonato Aguas de Teror con 16 puntos y un balance de cinco victorias y una sola derrota cada uno.

El Spar Guerra del Río se sitúa tercero con 15 puntos, seguido muy de cerca por el Villa de Teror Munchitos con otros 15. El Viajes Insular Arenales Canaluz alcanza los 14 puntos, mientras que el Disa Roque Nublo ULPGC suma 13. Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Chacalote Comercial Sanrob empatan con 12 puntos, el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío cuenta con 10, el Minerva Idamar Atlantic también tiene 10 y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes cierra la clasificación con 6 puntos.

Próxima cita

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La actividad continuará el próximo sábado 11 de julio a las 17:00 horas con la celebración del Concurso Deportes Tradicionales Fundación Belén María, última prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria, en la que se decidirá el campeón de la competición de concursos de la temporada 2026.