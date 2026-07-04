Pozo Izquierdo reúne a la élite mundial del windsurf para el arranque de la Gloria Windsurf World Cup

La playa del Arenal, en Pozo Izquierdo, se ha convertido este sábado en el punto de encuentro de algunos de los mejores especialistas del mundo del windsurf con el inicio de la 38.ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup, una de las pruebas más prestigiosas del circuito internacional de olas. Durante los próximos nueve días, más de 120 deportistas procedentes de tres continentes competirán en una cita que volverá a situar a Gran Canaria como uno de los grandes referentes mundiales de esta disciplina.

La jornada inaugural arrancó con la tradicional fotografía de familia sobre la arena, en la que participaron los competidores junto al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Julio Ojeda. Aunque la escasa intensidad del viento impidió que comenzaran las mangas oficiales, el ambiente estuvo marcado por los preparativos de los deportistas y la expectación ante el inicio de la competición.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el duelo entre las jóvenes promesas locales y las principales figuras del circuito internacional, que volverán a medir sus fuerzas en uno de los escenarios más exigentes para la práctica del windsurf.

El organizador del evento y leyenda de este deporte, Björn Dunkerbeck, destacó que "Pozo Izquierdo es el hogar del viento y siempre nos sorprende. Aunque hoy nos toca esperar las mejores condiciones, ver reunida a toda la cantera junto a las leyendas del circuito demuestra que esta es la prueba más exigente y espectacular del mundo".

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup forma parte del circuito de olas de la Professional Windsurfers Association (PWA) y del World Wave Tour, además de contar con el aval de la Real Federación Española de Vela. La competición cuenta con el respaldo de Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Gloria Palace, entre otras entidades colaboradoras.