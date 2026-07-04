Redondo se lleva la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria

La Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria volvió a disputarse diecisiete años después de su última edición y lo hizo dejando claro que su regreso aspira a consolidarse en el calendario nacional. La histórica carrera, reservada a las categorías élite y sub-23, concluyó este sábado con el triunfo final de José Antonio Redondo (Tenerife Bike Point-La Sede) tras tres jornadas marcadas por la igualdad.

El corredor tinerfeño aseguró la clasificación general gracias a un tiempo acumulado de 4:02:58, apenas dos segundos menos que Aimar Quintana (Eiser-Hirumet Team), mientras que Iban Gutiérrez (Natural Greatness-Rali-Ale) completó el podio a 24 segundos del vencedor.

La última etapa, con salida en la Plaza de Santa Ana y llegada a Arucas, fue precisamente para Gutiérrez, que recorrió los 50 kilómetros del trazado en 1:33:41. Daniel González (Illes Balears Arabay) terminó segundo y Quintana, tercero, mientras que Redondo cruzó la meta en cuarta posición, resultado suficiente para conservar el maillot de líder.

La representación grancanaria también dejó buenas noticias. El Gran Canaria-EKD Bike Team firmó una actuación consistente durante toda la ronda y situó a Daniel Lado y Alberto González en la segunda y tercera posición de la clasificación de corredores canarios, únicamente por detrás de Noam Escarabajal (Tenerife Bike Point-La Sede).

En la clasificación por equipos, el triunfo correspondió al CCLLEIDA_DPEDROS, que superó al Tenerife Bike Point-La Sede y al Eiser-Hirumet Team. Alejandro Paredes se adjudicó la clasificación de la montaña, mientras que Óscar Moscardó fue el mejor en las metas volantes.

La organización introdujo durante la jornada final algunos ajustes en el recorrido para compatibilizar la carrera con la celebración de la Subida a Montaña Alta. El tramo competitivo concluyó en el Alto de Fagajesto y posteriormente el pelotón continuó hasta Arucas, donde atravesó el arco de meta instalado junto a la iglesia de San Juan Bautista respetando el orden de la clasificación deportiva y manteniendo la llegada prevista para el público que llenó las calles del municipio.

La salida estuvo presidida en la capital grancanaria por Carla Campoamor. Posteriormente, la entrega de premios reunió en la Plaza de la Constitución de Arucas al concejal de Deportes, José María González; a Sofía Buccarelli, responsable de Marketing de Free Motion; a Javier Riaño, director deportivo honorífico de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria; a Ezequiel Morales, presidente de la Federación Insular de Ciclismo; y a Noelia Pérez, presidenta del Comité Organizador.

La organización también quiso destacar el trabajo realizado por la Guardia Civil, el dispositivo motorizado de Ángeles Verdes y el equipo de voluntarios, cuyo despliegue permitió garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba durante las tres etapas.

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Impulsada por Volaví Canarias bajo la dirección de Noelia Pérez, la recuperación de la Vuelta al Norte ha contado con el respaldo del Gobierno de Canarias, patrocinador principal; el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; la Mancomunidad del Norte y los ayuntamientos participantes. A ello se sumó el apoyo de HPS Hospitales, Free Motion, Tipsa, Automedia Canarias, Cajasiete, Tirma, Corsua, Isola, Aguas de Teror y GRL Rayanled, colaboradores que hicieron posible el regreso de una de las pruebas con mayor tradición del ciclismo canario.