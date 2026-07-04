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El Unión Gáldar se proclama campeón del Torneo DIELCA de Lucha Corrida y consigue el doblete

Después de una luchada intensa consigue sellar el triunfo para romper el empate a títulos entre los dos equipos ante de la Supercopa Piromart

Torneo DIELCA de Lucha Corrida

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Torneo DIELCA de Lucha Corrida / La Provincia

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Victoria de mérito. El conjunto del Unión Gáldar consigue vencer 17-18 en el Municipal de Vecindario ante un grada repleta para llevarse el Torneo DIELCA de Lucha Corrida y poder sumar a sus vitrinas otro título más después de la Liga Cabildo de Gran Canaria.

Alberto Zamora se coronó. Después de una intensa luchada donde cada punto se repartía, Almogarén y Unión Gáldar no quisieron dar su brazo a torcer sobre la arena del sur de Gran Canaria.

La luchada se desarrolló como se esperaba, los destacados del conjunto norteño esperaban su oportunidad ante los puntales del equipo de Valsequillo, mientras el tanteo iba de un lado hacia otro ante el júbilo de la grada que no daba crédito al espectáculo que estaba viviendo.

Alberto Zamora se vistió de héroe para desempatar y llevar el título para el Unión Gáldar. Con el 17-17 le tocó el turno al mejor luchador del equipo de Gáldar. Era su turno. Era su oportunidad para coronarse. Y no defraudó. Alberto Zamora, después de caer, remontó para su equipo para poner el definitivo 17-18 y hacer que su equipo estallara de emoción con un nuevo título para el Unión Gáldar.

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Con este resultado, el doblete se marcha para Gáldar. El Unión Gáldar consigue un nuevo título más para su palmarés después de adjudicarse también la Liga hace unas semanas. La Supercopa Piromart en el horizonte, pero el Torneo Dielca de Lucha Corrida de Primera Categoría ya tiene nuevo dueño.

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