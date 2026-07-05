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Canarias prepara en Las Palmeras el Campeonato de España de Menores de la Calzada en septiembre

Los convocados

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La Provincia

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La Federación Canaria de Pádel convocó una jornada de tecnificación y de preselección de menores que tuvo lugar el pasado sábado de las 9.00 a las 12.00 horas en el Club Las Palmeras de la capital grancanaria, con vistas a preparar el XXIII Campeonato de España por Autonomías de dichas categorías que tendrá lugar en el Club La Calzada del 18 al 20 de septiembre, designado este año por la Federación Española de Pádel.

A esta convocatoria acudieron 19 jugadores, 8 chicos y 11 chicas de varias islas. Cuatro de la categoría infantil masculino, Steven Guzmán de Fuerteventura y Andrés González, Samuel González y Alejandro Orán de Tenerife. Tres de la categoría cadete, Carlos Bartolomé de Tenerife, Tomás Coello y Óscar Valderrama de Gran Canaria, y uno de la júnior, Carlos Cabrera de Gran Canaria. En féminas acudieron cuatro infantiles, Lucía Pérez de La Palma, Jimena Pérez de Tenerife, Andrea Quintana y Eva Ortega de Gran Canaria, además de cinco de la categoría cadete, Angharad Suárez, Ariana Santiago, Marietta Vega, Daniela Ramos y Zaira Betancor y dos de la júnior, Jiména Suárez y Alicia Climent, todas ellas de Gran Canaria.

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Los convocados estuvieron en las canchas desde la 9 hasta las 12 de la mañana, recibiendo las correspondientes instrucciones teórico-prácticas de los técnicos seleccionadores Cecilia Gutiérez y Rubén García. La clausura de la jornada contó con la presencia del Presidente la Federación Canaria, Diego Gil.

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