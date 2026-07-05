Los jóvenes valores se adaptan a las condiciones del mar en Pozo Izquierdo

Segunda jornada de la 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup. Este domingo se vivió en la costa de Pozo Izquierdo el estreno competitivo de los riders de la categoría Sub15. La prestigiosa cita del circuito mundial de la PWA (Professional Windsurfers Association), que se celebra en el municipio de Santa Lucía de Tirajana bajo la dirección organizativa de la leyenda Björn Dunkerbeck, tuvo que adaptarse a una jornada marcada por la escasez de viento y olas. Ante la previsión de no mantenerse las condiciones meteorológicas mínimas, el comité de regatas priorizó la salida al agua de las promesas de la cantera internacional, para inaugurar los primeros enfrentamientos en la exigente modalidad de olas.

Disputa de dos eliminatorias

La jornada dominical arrancó de manera oficial a las 11:00 horas con la obligatoria reunión de competidores capitaneada por el jefe de jueces de la PWA, el gaditano Luis Escribano. Debido a un inicio con viento poco favorable, la organización emplazó a la flota a un periodo de espera que culminó a las 14:45 horas, momento en el que la categoría Sub15 masculina saltó al agua con unas condiciones mínimas de 16 nudos y escaso oleaje. Bajo el exigente formato de puntuación de esta edición —que contabiliza de manera estricta dos saltos y una ola—, se disputaron dos sufridas mangas. En la primera semifinal compitieron Elías Antolín, Daniel Dunkerbeck, Eric Kolb y Teiva Sacher; mientras que la segunda midió las fuerzas de Anton Gobisch, Gaspar Evelio, Dennis Kolb y George Papadas. El gran protagonista del día fue Elías Antolín, quien demostró una clara superioridad en el área de competición sumando 13,90 puntos para sellar su pase directo, acompañado por Dennis Kolb, quien avanzó de ronda con un registro de 8,73 puntos.

"Hemos intentado hacer el mayor número de mangas para el grupo más joven que compite en este mundial, pero las condiciones solo nos han permitido finalizar dos heats sub15 masculinos. Mañana hemos convocado a los riders a las 10:30 porque se esperan mejores condiciones" declaró Luís Escribano, jefe de Jueces de la PWA, al dar por finalizada la segunda jornada de esta cita mundial.

Sobre el evento y los participantes

La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup alcanza su 38ª edición consolidada como una de las paradas con máxima calificación (5 estrellas) dentro del World Wave Tour. Pozo Izquierdo es considerado internacionalmente como el 'hogar del viento', un escenario histórico que a lo largo de cuatro décadas ha coronado a leyendas de la talla de Daida e Iballa Ruano, Philip Köster, Marino Gil o el propio Björn Dunkerbeck. En esta ocasión, la competición concentra todo su potencial exclusivamente en la disciplina de olas, congregando a más de 120 deportistas procedentes de tres continentes distintos. La cita entrelaza las rondas profesionales absolutas con las categorías de base (Sub13, Sub15, Sub17 y Sub21) y la modalidad Máster +45, garantizando el relevo generacional en las aguas del Atlántico. Durante este evento, la promoción de Gran Canaria está muy presente en las actividades paralelas que están programadas para el público asistente: este domingo el programa de actividades paralelas se desarrolló entre talleres infantiles con juegos, pintacaras y actividades creativas durante la mañana mientras que el grupo Parranda Canaria amenizó la tarde con música tradicional con degustación de la gastronomía local.

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup de la PWA es una prueba avalada por la Real Federación Española de Vela. Esta 38ª edición cuenta con el apoyo de Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz-powered by Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Gran Canaria Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.