HOCKEY LÍNEA
Los jugadores de la selección absoluta, indignados: «Es una cagada que España no vaya al Mundial de hockey línea»
La Real Federación Española de Patinaje argumenta motivos de desarrollo de jugadores jóvenes para la ausencia del equipo sénior masculino en el Mundial de Paraguay
Pese a ser campeona de Europa en 2023, la Real Federación Española de Patinaje no ha inscrito a la selección absoluta para el Mundial de Paraguay, en el que sí participarán el combinado nacional sénior femenino y los equipos júniors. Los cuatro internacionales del Molina Sport se ven afectados por una decisión que no entienden.
Ruptura total entre la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) y la selección española sénior masculina de hockey línea. El motivo, la decisión del ente federativo de no enviar a la selección, al próximo Campeonato del Mundo, que se disputará en Paraguay del 2 al 18 de octubre. La polémica está servida. Pese a los reiterados intentos de los jugadores, entre los que se encuentran cuatro integrantes del Molina Sport, el dominador de esta especialidad en España y en Europa, por explicar públicamente su versión de los hechos, estos se encuentran con el silencio administrativo del organismo.
Tras recibir un comunicado oficial de la Federación alegando los motivos que llevaron a tomar la decisión, los integrantes de la selección no tardaron en responder. A través de un comunicado conjunto, mostraron su absoluto desacuerdo y malestar por quedarse fuera de la cita más importante del año en su deporte. Únicamente acuden al torneo la absoluta femenina -la campeona de Europa y subcampeona del mundo- y las júniors -las campeonas continentales en hombres y mujeres-.
Más allá de la decepción que supone la decisión federativa, tampoco comparten los argumentos esgrimidos por la RFEP para justificarla. «Hablar de desarrollo de jugadores jóvenes o de construir una selección sénior más competitiva pierde fuerza cuando el equipo absoluto cuenta ya con una base muy joven, con una edad media aproximada de 20 o 21 años. Además, no consideramos justo que circunstancias puntuales protagonizadas por unos pocos jugadores, que ni representan al núcleo actual de la selección ni pueden definir al colectivo, puedan acabar afectando a todo el grupo. La implicación de quienes sí han acudido a las convocatorias, trabajado y mostrado su disposición a representar a España no debería quedar en entredicho por situaciones individuales». señalan los deportistas en su escrito.
Pensaban que era una broma
Los jugadores tampoco encuentran una explicación desde el punto de vista deportivo. Consideran que este grupo «ha demostrado durante años capacidad para competir al máximo nivel internacional y, además, ha conseguido resultados relevantes en un pasado reciente». Asimismo, destacan el prestigio de España dentro del hockey línea y entienden que un Mundial sin una de las principales potencias de su deporte pierde gran parte del atractivo. «Es una cagada que España no vaya al Mundial optando a medalla», lamentan desde el colectivo.
Mario Díez, capitán de la selección española y jugador del Molina Sport, no ocultaba su sorpresa por la decisión tomada por la Federación: «Pensábamos que era una broma». Además, fue muy crítico con las formas empleadas por la RFEP: «Es una falta de respeto por la manera de comunicarlo. No comprendemos ninguna de las razones que nos dan».
Presunto rejuvenecimiento de la absoluta
El principal argumento para justificar la ausencia gira en torno al supuesto rejuvenecimiento de la selección absoluta. Sin embargo, es precisamente ese uno de los aspectos que mayor rechazo genera entre los jugadores. «En 2023, el mismo equipo que tenemos ahora fue el más joven del torneo, con una edad media de 21 años. En 2025 disputamos otro Europeo y la media rondaría los 22 o 23 años. No puedes rejuvenecer un equipo cuando esa ya es su edad media», explica Díez.
Dentro del vestuario existe la convicción de que el verdadero motivo de la renuncia estaría relacionado con problemas económicos que la Federación no habría querido hacer públicos. Sobre esta posibilidad también se pronunció el jugador del Molina Sport.
«La Federación tiene dinero para llevar a tres selecciones, o al menos eso es lo que nos dicen. Como la sénior masculina es la que, digamos, tiene menos opciones de conseguir una medalla, ha sido la primera que han decidido dejar fuera del Mundial», señalan los jugadores en el escrito. También reclaman mayor transparencia por parte de la RFEP: «Queremos que nos den las razones como son, que no hay dinero y como sois los que tenéis menos opciones de ganar pues os quedáis en tierra».
Maltratados y desprestigiados
La gravedad de lo sucedido ha sembrado numerosas dudas sobre el futuro de este grupo de jugadores con España. Por sentirse maltratados y desprestigiados por el organismo federativo, muchos ya cuestionan su continuidad en futuras convocatorias.
«Ahora se te quitan un poco las ganas de ir convocado. El año que viene hay un Europeo y la Federación volverá a llamarte. ¿Y ahora qué? ¿Queremos ir? ¿No queremos ir? ¿Nos plantamos todos los jugadores y decidimos no acudir?», reflexiona el capitán de España.
El mensaje de la selección española absoluta de hockey línea es bastante claro: «Queremos que nos llamen y sean sinceros». Además, insisten en la necesidad de mantener la unidad dentro del grupo para afrontar esta situación: «No podemos ir cada uno por nuestro lado».
Sin la oportunidad de disputar un Mundial
Por su parte, el presidente del Molina Sport, Alejandro Molina, cuestionó la decisión por el perjuicio que ocasiona a los jugadores que acaban de dar el salto de la categoría júnior a la absoluta. «Jugadores de último año del júnior, que la temporada pasada fueron campeones de Europa y que ahora ya serían de la absoluta, se van a quedar sin la oportunidad de disputar un Mundial», lamentó el dirigente isleño, quien además recordó la contradicción que, a su juicio, supone esta medida con la política federativa de aumentar el número de jugadores españoles en los clubes para ampliar la base de jugadores que sean seleccionables por España.
La versión institucional
La Federación, en búsqueda de un mayor desarrollo de los jóvenes
La Real Federación Española de Patinaje ha emitido un comunicado oficial en el que explica por qué la categoría sénior masculina no va a disputar la próxima cita mundialista. El organismo justificó así su decisión: «Responde a una estrategia deportiva orientada a reforzar el desarrollo de los jugadores jóvenes, con el objetivo de construir una selección sénior más competitiva y sólida en los próximos años». Además, la RFEP confirmó que este grupo tampoco participará en el Campeonato de Europa convocado recientemente por la World Skate Europe para el mes de agosto. Según señala el organismo federativo en el escrito hecho público, esta decisión responde a que ya se había planificado la participación de tres selecciones españolas en los Mundiales y a que el torneo continental no figuraba en el calendario internacional al inicio de la temporada. Por último, la Federación anunció que las concentraciones de preselección para el Mundial se celebrarán del 10 al 13 de septiembre y estarán destinadas únicamente a las selecciones júnior masculina, júnior femenina y sénior femenina. De este modo, la campeona de Europa de 2023, la absoluta masculina, no participará en ninguna competición internacional durante el presente año.
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