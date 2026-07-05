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Los peores presagios se cumplen: el jugador del Guaguas Willner Rivas, su esposa Mariángel y su hijo Theo, encontrados sin vida entre los escombros en Venezuela

Luto en el voleibol tras confirmarse el fatal desenlace del fichaje del conjunto grancanario durante los terremotos de Venezuela

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Los peores presagios se han cumplido. Desde Venezuela confirman el rescate de los cuerpos sin vida de Willner Rivas, de su mujer Mariángel y de su hijo Theo, de entre los escombros del edificio Los Monjes, en Playa Grande, Catia La Mar.

Tras 12 días de búsqueda, con participación de los bomberos y de los efectivos de Protección Civil, la búsqueda ha terminado aunque con un final triste que termina con la esperanza de los familiares, allegados y de un Guaguas que ha permanecido en vilo desde el primer momento en que se conoció la noticia del derrumbre del edificio en el que se encontraba el capitán de la selección venezolana de voleibol.

Willner Rivas recibe un balón en un partido con la selección venezolana.

Willner Rivas recibe un balón en un partido con la selección venezolana. / Federación Venezolana de voleibol

Estaba llamado a ser el relevo de Osmany Juantorena

El impacto de la tragedia ha sacudido al mundo del voleibol más allá de las fronteras venezolanas, especialmente en la Isla.

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Cabe recordar que Willner Rivas era la gran apuesta del Guaguas para suplir la baja de Osmany Juantorena, fichado por el Taoyuan Leopard de Taiwán. El nuevo receptor de los amarillos llegaba a la Isla, para marcar diferencias, procedente del Centurion Narbonne francés, tras una larga trayectoria que le llevó a jugar en países tan variados como son Colombia, Suiza, Turquía, Líbano, Catar, Argentina, Kuwait o Italia.

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