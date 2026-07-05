El Real Madrid vuelve a apostar por el talento canario: Alonso Urquía, del Herbania de Fuerteventura, nuevo fichaje de la 'Fábrica'

El fútbol base canario vuelve a situarse en el escaparate nacional con la incorporación de Alonso Urquía, uno de los jóvenes talentos formados en el Club Deportivo Herbania, a la cantera del Real Madrid CF.

El joven centrocampista reclutado por la Fábrica merengue destaca por su inteligencia táctica, su calidad técnica y una madurez poco habitual para un chico de su edad (12 años). La progresión de Alonso le ha llevado a despertar el interés de una de las canteras más poderosas del mundo.

Forjado a fuego en la cantera del Herbania

El joven futbolista ha crecido deportiva y personalmente en el Club Deportivo Herbania, entidad que ha sido clave en su formación desde sus primeros años. En ese recorrido ha desempeñado un papel fundamental Nauzet Cruz, entrenador que ha acompañado a Alonso prácticamente desde sus inicios y que se ha convertido en una figura decisiva en su evolución.

El joven futbolista ha defendido además los colores de la selección canaria sub 12 en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Representado por Elite FGC Agency

En esta nueva etapa también estará acompañado por Elite FGC Agency, agencia responsable de la representación deportiva del jugador y especializada en el desarrollo de futbolistas con proyección.

El futuro de Alonso Urquía comienza a escribirse en Valdebebas, con la ilusión de seguir creciendo y desarrollando todo el potencial que le ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol base canario.