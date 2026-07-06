Dominio español en las categorías júnior del mundial de windsurf

Pozo Izquierdo vivió este lunes la tercera jornada de la 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup, prueba puntuable para el circuito mundial de la WWT (World Wave Tour) y PWA (Professional Windsurfers Association), en una jornada protagonizada por las finales de las categorías Sub-13 masculina, Sub-15 masculina y Sub-15 femenina. Las condiciones meteorológicas volvieron a marcar el desarrollo de la competición. La menor intensidad del viento y del oleaje obligó a adaptar el programa previsto, en una jornada caracterizada por una presión de viento discontinua que puso nuevamente a prueba la capacidad de adaptación de los jóvenes deportistas.

La competición comenzó oficialmente a las 11:00 horas con la entrada al agua de las participantes de la categoría Sub-15 femenina. Coincidiendo con la marea baja de primera hora, la zona izquierda de la playa se convirtió en el escenario preferente para la competición. Tras tres mangas disputadas, la alemana Trine Gobisch firmó la mejor actuación del día y se proclamó vencedora de la categoría, seguida de la japonesa Fumi Akita.

"Hoy las condiciones me permitieron hacer algunos buenos saltos y coger buenas olas aunque me costó algo de tiempo adaptarme a ellas. Respecto al año pasado, he aprendido nuevas técnicas, sobre todo a la hora de surfear, así que estoy muy contenta con el resultado y el haber podido competir contra Fumi Akita", indicó Trine Gobisch.

En las pruebas masculinas, los hermanos Dennis y Eric Kolb fueron los grandes protagonistas de la jornada al imponerse con autoridad en las categorías Sub-15 y Sub-13, respectivamente. El dominio de ambos quedó patente durante toda la competición, confirmando el excelente momento de forma de la familia Kolb.

Especial mención merece Eric Kolb, que con tan solo 10 años es el rider más joven de esta edición del campeonato y logró subir a lo más alto del podio en la categoría Sub-13, demostrando un enorme talento pese a su corta edad.

Eric Kolb destacó que "estoy muy contento por el triunfo conseguido, aunque no ha sido fácil. Tuve un contrincante que sabía saltar y hacer trucos, pero con suerte he ganado los tres heats y he podido ser campeón. Muy feliz porque puedo celebrar este triunfo con toda mi familia, estando todos unidos y haciendo deportes juntos y nos lo pasamos bien". Por su parte, Dennis Kolb resaltó que este año ha mejorado con la técnica de los backloops y en la surfeada, lo que le permitió batir a sus rivales.

En el apartado de saltos, Dennis Kolb volvió a sobresalir al registrar la mejor puntuación de la jornada con un top jump scores de 5,50 puntos, compartiendo la máxima nota con su hermano Eric. El tercer mejor registro correspondió al griego George Papadas, con 5,38 puntos.

En la ceremonia de podios que se celebra al finalizar cada jornada, la clasificación general tras disputarse las finales, quedó configurada de la siguiente manera. En la categoría sub-13 masculina primero Eric Kolb, seguido de Teiva Sacher y Daniel Skye. Mientras que en la sub-15, tras Dennis Kolb completaron el podio Elías Antolín y George Papadas, segundo y tercero respectivamente.

La 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup continúa estos días en Pozo Izquierdo, donde los mejores especialistas del mundo seguirán ofreciendo espectáculo en una de las pruebas más emblemáticas y prestigiosas del calendario internacional del windsurf.

Actividades para toda la familia

Más allá de la competición, la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup continúa consolidándose como un evento pensado para todos los públicos. Durante la jornada, el recinto acogió un espacio infantil familiar con talleres de manualidades, pintacaras, mini disco, juegos cooperativos y actividades creativas dirigidas a los más pequeños durante la mañana y ya en la tarde, la animación continuó con un DJ en directo, que dinamizó la tarde con mini disco, concursos, juegos interactivos, bailes, sorteos y regalos para pequeños y mayores, reforzando el ambiente festivo que acompaña cada edición del campeonato.

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup de la PWA es una prueba avalada por la Real Federación Española de Vela. Esta 38ª edición cuenta con el apoyo de Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz-powered by Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Gran Canaria Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.