Gáldar reconoce a más de 400 deportistas y clubes en la VII Gala del Deporte
Los galardonados por sus logros en competiciones insulares, regionales, nacionales e internacionales pertenecen a 25 modalidades
El Ayuntamiento de Gáldar celebró este domingo la VII Gala del Deporte, un acto con el que reconoció los éxitos deportivos alcanzados durante la temporada 2025-2026 por deportistas y clubes del municipio. La ceremonia reunió en la Plaza de Santiago a más de 400 deportistas, pertenecientes a 25 modalidades deportivas, que recibieron un homenaje por los resultados obtenidos en competiciones insulares, regionales, nacionales e internacionales.
El evento estuvo presidido por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, y el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Bolaños, quienes hicieron entrega de los reconocimientos a los galardonados.
Un reconocimiento a los éxitos deportivos de la temporada
La gala distinguió a deportistas que durante la última temporada lograron proclamarse campeones en competiciones insulares, consiguieron ascensos de categoría con sus equipos o finalizaron entre los tres primeros clasificados en campeonatos de ámbito regional, nacional e internacional.
Antes del acto institucional, todos los homenajeados participaron en una fotografía oficial realizada en el Polideportivo Juan Vega Mateos. Desde allí partieron en un recorrido conjunto hasta la Plaza de Santiago, donde fueron llamados uno a uno para recibir su reconocimiento.
La organización estableció tres categorías de premios:
- Deportistas individuales pertenecientes a clubes del municipio.
- Deportistas individuales que compiten en clubes de otros municipios.
- Equipos deportivos de Gáldar.
Con este formato, el Ayuntamiento quiso reconocer tanto el talento individual como el trabajo colectivo desarrollado durante la temporada.
Dos reconocimientos especiales durante la gala
Además de los premios deportivos, la VII Gala del Deporte incluyó dos distinciones de carácter especial.
Una de ellas fue para el árbitro Armiche Tacoronte Mendoza, cuya actuación fue determinante el pasado mes de octubre al asistir a un futbolista que había sufrido un fuerte golpe durante un partido disputado en el Estadio López Socas, una intervención que permitió salvar la vida del jugador.
El segundo reconocimiento recayó en el subinspector jefe de la Policía Local de Gáldar, José Francisco Quesada, por su labor en la coordinación de la seguridad en los diferentes eventos deportivos que se celebran en el municipio a lo largo del año.
El deporte, protagonista del crecimiento del municipio
Durante su intervención, el alcalde, Teodoro Sosa, destacó el buen momento que atraviesa el deporte en Gáldar y puso en valor el trabajo que realizan tanto los deportistas como las entidades deportivas.
Según explicó, la cifra de más de 400 personas reconocidas refleja el crecimiento del tejido deportivo local y el esfuerzo que desarrollan clubes, entrenadores, familias y personas voluntarias para favorecer la práctica deportiva entre niños, jóvenes y adultos.
Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando el deporte como una herramienta para fomentar hábitos saludables, promover valores educativos y contribuir al desarrollo social del municipio.
Más de 30 clubes impulsan la actividad deportiva
Por su parte, el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Bolaños, recordó que esta gala nació con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan los deportistas y los más de 30 clubes existentes en Gáldar.
También señaló que estas entidades contribuyen a que el nombre del municipio esté presente en competiciones celebradas tanto dentro como fuera de Canarias.
El responsable del área aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando para que las distintas disciplinas deportivas dispongan de las mejores condiciones posibles para su desarrollo y destacó la importancia de transmitir valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo, tanto dentro como fuera de la competición.
Una gala con actividades complementarias
La ceremonia estuvo presentada por Lucía González y Pepe García y contó además con una actuación del Gáldar Dance Studio, que puso el componente artístico a la celebración.
En la organización también colaboró el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Turismo de Gáldar, que participó en el desarrollo del evento.
Con esta séptima edición, la Gala del Deporte se consolida como una cita anual para reconocer el esfuerzo y los logros de los deportistas del municipio, poniendo en valor el trabajo que se realiza desde los clubes y las entidades deportivas para impulsar la práctica del deporte en Gáldar.
Reconocimientos de Gáldar al deporte
DEPORTISTAS INDIVIDUALES DE CLUBES DEL MUNICIPIO:
Árbitros de fútbol:
- Adonais Mendoza García
- Juan José Mendoza Moreno
Taekwondo
- Eric Gutiérrez Pérez de el club Kim Galdar
- Martina García Santana
- María José Pérez Molina
- Kitzia María Díaz Mederos
- Daniela Mendoza Vega
- Besay Diepa Estupiñan
- Dylan José Suárez Quintana
- Helena Mejías Reyes
- Yerover Socorro Armas
- Bruno González Molina
- Elia García López
- Daniel Robaina Rapisarda
- Emma Arroyo del Rosario
- Luis Quintana González
- Aythami Mateo Tacoronte
- Cayetana Rodríguez Mateos
- Manuela Rodríguez Mateos
- Víctor Miguel Muñoz
- Carolina María Reyes Castellano
Trail Running
- Juan Alberto Benítez Suárez
- Carlos Javier Díaz Ramos
Caza sin muerte
- Roberto Gabriel Hernández Santana
- Compack Sporting y recorrido
- Rubén Saavedra Suárez
- Alcides Yeray Cabrera Moreno
- Alexis Rios Díez
Ocr – Trail
- Alejandro Betancort Díaz
Boxeo
- Aythami Adael Gómez Santiago
Lucha Canaria
- Aythami Díaz Medina
- Alberto Daniel Zamora Sánchez
Fútbol
- Yuliana García Delgado
Motocross
- Alejandro Martín Quintana
Billar pool
- Alejandro Quintana López
Ajedrez
- Carla Cristina Sosa Suárez
Gimnasia Rítmica
- Sukeima Tacoronte
- Valeria Padrón
- Noa Díaz
- Sara Delgado
- Dafne Alvarado
Colombofilia
- Jesús Del Pino Jiménez y Martina Padrón Ruíz
Ciclismo
- Dorian Moreno Mendoza
DEPORTISTAS QUE IMPARTEN SU DISCIPLINA EN CLUBES NO MUNICIPALES:
Fútbol
- Aitor Tacoronte ramos
- Marta Lucía García Monzón
- Aday Jesús Cabrera García
- Carlos Javier Delgado Molina
- Daniel Ruiz Mendoza
- Santiago Joel Salgado García
- Hugo Guillén Guerra
- Samuel Pérez Marrero
- Hugo Febles
Doma Vaquera
- Adrián Pascual Díaz Rivero
Flag Football
- María José Pérez Molina
Lanzamiento de peso
- Rubén Santiago García González
Pádel
- Óscar Valderrama Sosa
Baile Urbano
- Adriana Febles y Ciara Torahi Perdomo Pérez
Natación
- Lucas Gutiérrez Moreno
- Ian Medina
Tenis
- Juan Antonio Rodríguez Rivero
Tenis de Mesa
- Lucía Guzmán Díaz
- Carlos Guzmán Díaz
Trail Running
- Alejandro Mayor
Bodyboard
- Néstor José Reyes García
EQUIPOS DE CLUBES MUNICIPALES
Gimnasia Rítmica
- Conjunto Baby
- Conjunto Prebenjamín
- Conjunto Prebenjamín
- Conjunto Prebenjamín
- Conjunto Alevín Trofeo Nivel II
- Conjunto Alevín Gadae
- Conjunto Infantil
- Conjunto Cadete
- Conjunto Juvenil
- Equipo Prebenjamín
Fútbol Sala
- Gáldar FS Benjamín
- Gáldar Fútbol Sala Senior
Fútbol
- Club Deportivo Roque Amagro Ópticas Clara Visión
- Club Deportivo Roque Amagro
- Gáldar Club de Fútbol
- A.D. Nido Cuervo
- Veteranos Saucillo
- Unión Deportiva Barrial (Regional Femenino)
Balonmano
- Aluminios Joanalme, Gáldar balonmano femenino Alevín
- Aluminios Joanalme, Gáldar balonmano femenino infantil
- Clínica dental ayozet Gáldar infantil
- Muebles San Andrés Gáldar cadete
- Motosport Juani Gáldar juvenil
- Music meets tourism Gáldar
Lucha Canaria
- Unión Gáldar Ybarra
Baile Urbano
- La banda del patio
Compack Sporting
- Zurito B
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