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Oficial: Justyna Lukasik aporta experiencia en el centro de la red del Emalsa Gran Canaria

La central polaca de 33 años y 1,89 metros desembarca en la Isla procedente del Melilla, tras una brillante trayectoria en tres de las mejores ligas del mundo: Polonia, Francia y Rumanía

Justyna Lukasik, en su etapa en el CSO Voluntari.

Justyna Lukasik, en su etapa en el CSO Voluntari. / CSO Voluntari

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Fichaje de garantías para el centro de la red del CV Emalsa Gran Canaria. El conjunto grancanario se ha hecho con los servicios de la central porlaca Justyna Lukasik (33 años y 1,89 metros), todo un seguro de vida en defensa y con un ataque demoledor que complementa a las mil maravillas a sus tres compañeras de posición, Laura Suárez, Jessica Akamere e Inés Ignacio Areán.

El equipo entrenado por Juan Diego García invierte en experiencia y en contundencia en la red, con una jugadora formada en su Polonia natal, en las filas del Energa Gedania Gdansk, al que siguieron el Atom Trefl Sopot, Chemik Police, DPD Legionovia Legionowo, E. Leclerc Moya Radomka Radom y el Energa MKS Lotnisko Warzawa-Radom; antes de dar el salto a su primera experiencia fuera de su país en el Neptunes de Nantes francés.

Segunda temporada en España

Tras una temporada en el país galo fichó por el CSO Voluntari rumano antes de recalar el curso pasado en las filas del Melilla, a las órdenes del grancanario Alberto Rodríguez.

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En su palmarés figura una Liga Tauron, una Copa de Francia, dos Copas de Rumanía y una Supercopa de Rumanía.

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