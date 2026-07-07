La Academia Javi Beirán eleva el baloncesto de base en Fuerteventura con su segunda edición de alto rendimiento

La Academia Javi Beirán celebra su segunda edición en Fuerteventura con una propuesta de formación de alto rendimiento que vuelve a situar a la isla como referente para el baloncesto de base y de élite. El campus, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Tuineje, reúne estos días a destacadas figuras del baloncesto nacional e internacional.

Con motivo del inicio de la actividad, Playitas Resort acogió un encuentro institucional en el que participaron representantes de las administraciones públicas, miembros de la organización y profesionales de reconocido prestigio vinculados a este deporte.

Un campus para jóvenes talentos

La Academia Javi Beirán se desarrolla del 3 al 8 de julio en Playitas Resort, con sesiones de entrenamiento también en el Pabellón Municipal de Gran Tarajal y en el Pabellón del IES Vigán. El campus está dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años y apuesta por una formación técnica especializada, orientada al perfeccionamiento deportivo y al crecimiento personal de los participantes.

La dirección técnica de esta edición corre a cargo de Isidoro “Lolo” Calín, segundo entrenador del Real Madrid, cuyo palmarés incluye tres Euroligas, cinco Ligas ACB, cinco Copas del Rey y siete Supercopas. Junto a él participan entrenadores y exjugadores de primer nivel, como Javier Beirán, campeón del mundo con la selección española, y Víctor Claver, con una amplia trayectoria en la NBA, la ACB y el combinado nacional.

El deporte como herramienta de promoción de la isla

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que “es un orgullo que Fuerteventura vuelva a acoger una iniciativa deportiva de este nivel, que reúne a grandes referentes del baloncesto y ofrece a nuestros jóvenes la oportunidad de aprender de profesionales que representan los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo”.

García subrayó, además, que “la academia permite a los participantes descubrir también los atractivos de la isla, convirtiendo el deporte en una herramienta para proyectar Fuerteventura como destino de referencia”.

Por su parte, el consejero de Deportes, Luis González, señaló que “la Academia Javi Beirán supone una gran oportunidad para el baloncesto de Fuerteventura, porque acerca formación especializada a nuestros jóvenes e integra cada vez más a los clubes y entrenadores de la isla”. Asimismo, puso en valor que “muchos niños y niñas tienen la oportunidad de compartir experiencias con referentes de este deporte sin salir de Fuerteventura”.

Una segunda edición con más nivel técnico

Javier Beirán mostró su satisfacción por la consolidación del proyecto y aseguró que “esta segunda edición da un paso más en calidad, con un gran equipo técnico y la incorporación de Víctor Claver”. El exjugador internacional añadió que la intención es “seguir creciendo y que la academia continúe celebrándose en Fuerteventura, potenciando el baloncesto en la isla”.

También Víctor Claver valoró positivamente la experiencia y destacó que “lo más importante es ver disfrutar y mejorar a los chicos y chicas de la academia, que cuentan con profesionales de primer nivel”. El exjugador, que visita Fuerteventura por primera vez, aseguró estar “encantado con la isla y con unas instalaciones deportivas que son un sueño para cualquier deportista”.

Respaldo institucional y colaboración público-privada

En el encuentro celebrado en Playitas Resort también estuvieron presentes el alcalde de Tuineje, David Herrera; la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Tuineje, Dulce García; el segundo entrenador del Real Madrid, Lolo Calín; y Juana Hernández, directora comercial de Playitas Resort.

La presencia de representantes institucionales y del sector turístico refuerza el papel de la academia como proyecto deportivo, formativo y promocional, capaz de generar sinergias entre el deporte base, la alta competición y la proyección exterior de Fuerteventura.

Formación de élite en un entorno privilegiado

La Academia Javi Beirán nace bajo el sello de Marcha Deportiva con el objetivo de ofrecer una formación integral y de alto nivel para jóvenes jugadores de baloncesto. Su programa combina la preparación técnica con valores como el esfuerzo, el respeto, la humildad y el compañerismo.

Las instalaciones de Playitas Resort, junto a los pabellones de Gran Tarajal y del IES Vigán, permiten desarrollar un programa de tecnificación adaptado a las exigencias del baloncesto de alto rendimiento, en un entorno que cada año reúne a jóvenes deportistas y profesionales de primer nivel.