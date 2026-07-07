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Albert Oliver se suma al ‘staff’ de Lakovic en el CB Canarias

El técnico asistente deja el banquillo del Barça y se marcha, a falta de confirmación oficial, al eterno rival del CB Gran Canaria

Albert Oliver durante su etapa como asistente del CB Gran Canaria.

Albert Oliver durante su etapa como asistente del CB Gran Canaria. / Miguel Henríquez / ACB Photo

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Iván Icigar Salvador

Iván Icigar Salvador

Las Palmas de Gran Canaria

La Laguna Tenerife sigue reclutando leyendas del CB Gran Canaria para su nuevo proyecto post Txus Vidorreta. En esta ocasión, después de oficializar a Jaka Lakovic como próximo entrenador principal de la entidad por las próximas dos temporadas más una adicional, Encestando informa que los tinerfeños tienen atado a Albert Oliver para acompañarle en el banquillo como su segundo.

Después de su retiro como jugador profesional en 2022, el icónico ex 4 del club claretiano dio el salto a los banquillos pocos meses después para incorporarse como entrenador ayudante de Gabi Alonso en el filial del club que disputaba por aquel entonces la LEB Plata.

Asistente consolidado en ACB

Una temporada después, en la 2023-24, ascendió al banquillo del primer equipo para formar una tripleta de asistentes junto a Víctor García y Asier Setién en el cuerpo técnico comandado por Jaka Lakovic. Oliver se encargaba de la parcela ofensiva y los exteriores. Permaneció en el puesto dos campañas.

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El verano pasado fue reclutado por Joan Peñarroya para el banquillo del Barça y se mantuvo de la mano de Xavi Pascual hasta el final del curso.

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