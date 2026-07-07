ExpoDeca 2026 refuerza su compromiso con la sostenibilidad para reducir el impacto ambiental de la feria del deporte de Canarias

La organización de ExpoDeca 2026, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, trabaja en la elaboración de un Plan de Sostenibilidad con el objetivo de convertir la próxima edición en un evento que minimice su impacto ambiental y refuerce su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo sostenible.

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y cuenta con la organización del Cabildo de Gran Canaria, mediante Infecar, Feria de Gran Canaria. El plan toma como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible y la Ley Canaria de la Actividad Física y el Deporte.

Con esta hoja de ruta, la organización pretende que la tercera edición de la feria consolide un modelo de evento que combine la promoción del deporte con criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y apoyo a la economía local.

Un evento deportivo con menor impacto ambiental

Uno de los principales objetivos del Plan de Sostenibilidad será reducir la huella ambiental que genera un encuentro que cada año reúne a miles de visitantes.

Para ello, ExpoDeca prevé implantar medidas dirigidas a fomentar un consumo responsable de energía, disminuir la generación de residuos y favorecer la economía circular mediante la reutilización de materiales y una gestión más eficiente de los recursos empleados durante la celebración del evento.

La organización considera que estos criterios deben aplicarse en todas las fases de la feria, desde la planificación previa hasta el desmontaje de las instalaciones, con el fin de disminuir el consumo de recursos y reducir las emisiones asociadas a su desarrollo.

Además, se promoverá la correcta separación y gestión de residuos y se priorizará el uso de materiales reutilizables frente a productos de un solo uso.

Expodeca en una pasada edición. / La Provincia

La movilidad sostenible también será una prioridad

El plan incorpora igualmente acciones destinadas a favorecer formas de desplazamiento con menor impacto ambiental.

La organización trabajará para facilitar que visitantes, expositores, ponentes, personal técnico y colaboradores puedan recurrir, siempre que sea posible, a medios de transporte de bajas emisiones o a soluciones de movilidad compartida.

Esta estrategia busca disminuir las emisiones derivadas de los desplazamientos y concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos de movilidad más sostenibles en la organización de grandes eventos.

Asimismo, ExpoDeca pretende aprovechar su capacidad de convocatoria para sensibilizar a todos los participantes sobre la necesidad de incorporar prácticas responsables antes, durante y después de la feria.

La sostenibilidad también incluye inclusión e igualdad

El proyecto no limita la sostenibilidad únicamente al ámbito medioambiental.

Entre los objetivos del plan figura también garantizar la accesibilidad universal, de manera que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones, independientemente de sus circunstancias personales.

La organización subraya que la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras forman parte de la filosofía con la que se diseña esta nueva edición.

En este sentido, se contempla la adaptación de espacios y actividades para facilitar la participación del mayor número posible de asistentes.

Apoyo al tejido empresarial de Canarias

Otro de los ejes del Plan de Sostenibilidad está relacionado con el impacto económico que puede generar la feria en el territorio.

ExpoDeca pretende priorizar la contratación de proveedores de proximidad, favoreciendo así la actividad de empresas locales y contribuyendo al desarrollo económico de Canarias.

La organización también quiere reforzar los principios de economía circular durante el evento mediante la reutilización de materiales, el aprovechamiento de recursos y la reducción del desperdicio generado por la actividad ferial.

Con estas medidas se busca que el beneficio económico del evento alcance tanto al sector deportivo como al tejido empresarial vinculado a su organización.

Medidas concretas para expositores y participantes

Las entidades que participen en ExpoDeca 2026 deberán aplicar diferentes actuaciones relacionadas con la sostenibilidad.

Entre ellas figura la reducción del uso de plásticos de un solo uso, la disminución del consumo de papel mediante herramientas digitales, el empleo de materiales reutilizables, una correcta gestión de los residuos y la aplicación de medidas de ahorro energético durante el desarrollo de la feria.

Estas acciones estarán orientadas a implicar a todos los participantes en la estrategia ambiental del evento y fomentar buenas prácticas que puedan mantenerse una vez finalizada la feria.

La organización también reafirma su compromiso de garantizar la accesibilidad universal para todas las personas interesadas en asistir y participar en las distintas actividades programadas.

Expodeca en una edición anterior. / La Provincia

Una feria consolidada en Canarias

ExpoDeca celebrará en 2026 su tercera edición, después de las convocatorias desarrolladas en Las Palmas de Gran Canaria en 2024 y Santa Cruz de Tenerife en 2025.

Según la organización, ambas citas reunieron en torno a 20.000 visitantes cada una, una cifra que ha impulsado la preparación de un plan específico para gestionar de forma más sostenible un evento de estas dimensiones.

La feria volverá a reunir a empresas, federaciones deportivas, clubes, instituciones académicas, profesionales del deporte y administraciones públicas, además de ofrecer exhibiciones, competiciones oficiales y actividades abiertas al público.

La entrada será gratuita, como en las ediciones anteriores.

Los centros educativos volverán a participar

Uno de los apartados que tendrá continuidad será el programa dirigido a los centros educativos.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias abrirá durante el próximo mes de septiembre el plazo para que colegios e institutos puedan solicitar visitas durante las jornadas del 12 y 13 de noviembre, coincidiendo con los dos primeros días de la feria.

El objetivo es acercar el deporte al alumnado mediante una experiencia práctica y educativa que permita conocer distintas modalidades deportivas y fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

Una programación que continúa ampliándose

Mientras avanza la organización de la feria, ExpoDeca mantiene su presencia en diferentes iniciativas vinculadas al deporte en Canarias.

En los últimos meses ha colaborado con eventos como el 50 aniversario del Rally Islas Canarias, el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA y el Tenerife Weekend Urban Dance.

Asimismo, la feria ha sido anunciada como una de las sedes nacionales del nuevo circuito español de hyatlon, disciplina deportiva que continúa ganando presencia en el panorama nacional.

La organización también participó recientemente en el Sports Summit Madrid, uno de los principales encuentros profesionales del sector deportivo en España, donde presentó el proyecto y reforzó su proyección exterior.

Promover el deporte como herramienta para mejorar la salud

Más allá de su carácter expositivo, ExpoDeca mantiene como principal finalidad fomentar la práctica regular de la actividad física entre la población canaria.

La organización considera que el deporte constituye un elemento clave para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida, además de contribuir a la prevención de enfermedades y favorecer hábitos saludables.

La feria también pretende concienciar sobre la importancia de practicar deporte desde una perspectiva responsable, respetando valores como el juego limpio, la inclusión y la convivencia.

Un punto de encuentro para todo el sector deportivo

Además de dirigirse al público general, ExpoDeca se ha consolidado como un espacio de encuentro para empresas, marcas, clubes, federaciones, deportistas, investigadores e instituciones vinculadas al deporte.

La feria facilita el intercambio de experiencias, la generación de nuevas colaboraciones y el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan al crecimiento del sector deportivo en Canarias.

Al mismo tiempo, ofrece al público la posibilidad de conocer nuevas disciplinas, asistir a competiciones y participar en actividades prácticas dirigidas por profesionales, convirtiéndose en una de las principales citas deportivas del otoño en el archipiélago.