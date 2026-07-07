El ITF W100 DISA Gran Canaria regresa con Kaitlin Quevedo como cabeza de cartel

Gran Canaria acoge de nuevo uno de los torneos de tenis profesional femenino más relevantes del calendario internacional, el ITF World Tennis Tour W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas, única prueba de la máxima categoría del ITF World Tennis Tour en España y una de las seis pruebas W100 existentes en territorio europeo. Lo hará del 26 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas.

El torneo, dotado con 100.000 dólares en premios y una importante bolsa de puntos WTA reunirá en el sur de la Isla a jugadoras de primer nivel procedentes de diferentes países que buscan la puntuación suficiente para optar a los cuatro Grand Slam más importantes del mundo: los Abiertos de USA y Australia, Roland Garros y Wimbledon, garantizando todo el espectáculo del mejor tenis profesional femenino en vivo y consolidando a Canarias como epicentro de la élite mundial de esta modalidad.

El cuadro principal se inicia el 28 de julio

La fase previa comenzará el domingo 26 de julio con jugadoras que competirán por acceder al cuadro final. Ya el martes 28 de julio arrancará el cuadro principal individual y el cuadro de dobles. La final de dobles está prevista para el sábado 1 de agosto, mientras que la gran final individual se disputará el domingo 2 de agosto a las 18.00 horas. Todos los encuentros se celebran con entrada gratuita hasta completar aforo.

La edición de este año llega precedida por un nuevo reconocimiento de la Federación Internacional de Tenis, que ha vuelto a distinguir al ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas por su organización e impulso del tenis profesional femenino a nivel mundial. Este galardón, recibido por segundo año consecutivo, adquiere una especial relevancia al proceder de la máxima institución del tenis mundial que reconoce no sólo el resultado deportivo del evento, sino también la capacidad organizativa, la profesionalidad del equipo, la colaboración institucional y el esfuerzo realizado para ofrecer una experiencia de primer nivel a jugadoras y árbitros, equipos técnicos y aficionados.

Rondas finales televisadas

El torneo contará con retransmisiones de las rondas finales y contenidos destinados a reforzar la visibilidad del Archipiélago como destino deportivo a través de Movistar+, Vamos 3 y RTVE, además de Tennis Channel y Marca TV.