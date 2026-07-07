Jony Hernández, la última joya de Arguineguín, firma por el Barcelona tras un breve paso por la cantera del Tenerife

Arguineguín sigue generando talento futbolístico. Su última joya es Jony Hernández, de 18 años, hijo de padre canario y madre inglesa, que acaba de ser fichado por el FC Barcelona tras debutar con el primer equipo del CD Tenerife siendo juvenil, tras brillar en la Tercera y en la Segunda RFEF.

El jugador se incorpora a la dinámica del FC Barcelona Atlètic esta temporada, tras cubrir sus etapas formativas a una velocidad poco habitual. Aterrizó en el CD Tenerife hace dos temporadas tras completar cuatro años en la cantera del Valencia CF, desde los 12 hasta los 16 años, donde se pudo vislumbrar sus condiciones técnicas y su personalidad competitiva.

Explosión en el Tenerife

En la isla vecina fue donde el jugador ha dado un salto definitivo en su trayectoria profesional. Inició la pretemporada en el juvenil de División de Honor, aunque su buen rendimiento le llevó a comenzar la temporada con el equipo de la Tercera RFEF. A lo largo del curso disputó 30 partidos,en los que logró perforar la meta rival en seis ocasiones.

Su crecimiento le llevó a poder disputar cuatro encuentros en la Segunda RFEF, en los que anotó tres goles en una categoría de máxima exigencia, lo que le abrió las puertas del primer equipo del CD Tenerife, con el que logró cumplir uno de los grandes sueños de cualquier canterano, debutar como titular con el primer equipo siendo todavía jugador en edad juvenil.

Su progresión no ha pasado desapercibida

Durante los últimos meses, varios clubes importantes se han puesto en contacto con su agencia de representación, Elite FGC Agency, para interesarse por la situación del joven talento grancanario, aunque finalmente ha sido el FC Barcelona quien ha apostado por su incorporación.

Entre sus cualidades, los expertos destacan su velocidad, inteligencia táctica, capacidad asociativa, desequilibrio y lo más importante en el mundo del fútbol, el gol.

Su condición de británico por parte de madre ha despertado el interés de la Federación Inglesa por incorporarle a las categorías inferiores de su selección nacional.

Un reto exigente

Jony Hernández aterriza en una de las canteras más prestigiosas del mundo con el objetivo de seguir creciendo y acercarse cada vez más al fútbol profesional.

Los responsables de la Masía han transmitido al jugador y a su entorno que están convencidos de que su historia no ha hecho más que empezar.