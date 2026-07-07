Oficial: el Rocasa Gran Canaria pone la guinda a su proyecto con la internacional brasileña Fernanda Lima

El Rocasa Gran Canaria cierra su capítulo de fichajes con la incorporación de la internacional brasileña Fernanda Lima, que defenderá la camiseta del equipo teldense durante las dos próximas temporadas y se convierte en el sexto refuerzo del club, tras las llegadas de Ana Palomino, Alba Tort, Uxue Morentin, Irene Botella e Itahisa Castillo.

A sus 24 años, la extremo izquierdo llega al club grancanario tras su experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola, donde recaló en el Elda Prestigio en 2023, dando un paso importante en su crecimiento deportivo y consolidándose como una jugadora con proyección internacional, a pesar de una grave lesión que le apartó de las pistas las últimas dos temporadas.

La trayectoria de la carioca comenzó muy pronto: empezó a jugar al balonmano con apenas seis años y, seis años más tarde, se incorporó al Clube Português de Recife, entidad en la que permaneció durante una década. Durante ese periodo fue convocada de forma habitual por las categorías inferiores de la selección brasileña hasta los 18 años, antes de dar el salto a la selección absoluta, con la que debutó en una convocatoria en 2022.

Una historia de superación

La trayectoria de la nueva jugadora del Remudas también ha estado marcada por su capacidad de superación. Durante su etapa en el Elda Prestigio, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda interrumpió su progresión.

Tras pasar por el quirófano y completar un exigente proceso de recuperación, la internacional afronta ahora una nueva etapa en el Rocasa.

Prestigio internacional

En el ámbito internacional, la de Recife formó parte del combinado nacional que conquistó el Campeonato Sur y Centroamericano de Balonmano 2022, uno de sus principales éxitos internacionales. Además, fue convocada para disputar el Campeonato del Mundo de 2023 con su país.

A nivel de clubs, también cuenta con un importante palmarés en su país natal: campeona de la Liga Nacional de Brasil 2021 y elegida mejor extremo izquierdo de la Liga Nacional brasileña en esa misma temporada

Con su llegada, el campeón de la Liga Guerreras Iberdrola incorpora talento, hambre y experiencia internacional a una plantilla que continúa tomando forma con el objetivo de pelear por todos los títulos que dispute.