El sistema Challenger revoluciona Pozo Izquierdo

Este martes se disputó la cuarta jornada de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup en Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana), donde la organización, liderada por la leyenda Björn Dunkerbeck, dio luz verde a la exigente prueba Challenger. Esta ronda, pilar fundamental del nuevo formato del circuito internacional del World Wave Tour de la PWA, otorgó valiosos puntos a los competidores que buscan ascender en el ranking mundial y brindó a los mejores riders de la jornada, la oportunidad definitiva de sellar su pasaporte hacia las mangas de la máxima categoría profesional, en la modalidad de olas.

La jornada comenzó con expectativas de un viento más potente, pero acabó transformándose en un reto mayúsculo para los aspirantes. Con condiciones muy justas que complicaron la ejecución de maniobras clásicas de alta puntuación como el Forward Loop o el Back Loop, los deportistas se vieron obligados a exprimir su capacidad de adaptación a medida que la fuerza del viento aflojaba con el avance de las horas. La presión fue máxima en los deportistas para asegurar una de las cuatro plazas disponibles por categoría en un cuadro que combinó a jóvenes promesas con nombres ya consagrados.

Rumbo directo a la gloria en la categoría masculina

En el cuadro masculino, el competidor menorquín afincado en Pozo Izquierdo, Josep Pons, leyó a la perfección la evolución del zona de competición para adjudicarse la primera posición con 11,00 puntos. Tras sus pasos, el local Carlos Kiefer (bicampeón mundial Sub-18 y Sub-21) demostró su firme candidatura en la categoría profesional logrando una sólida tarjeta de 10,63 puntos. "Saqué el material que tenía guardado en la taquilla hace mucho tiempo. Estas condiciones no son habituales en Pozo y he tenido que montar una vela grande pero me las arreglé para conseguir esta plaza" declaró el grancanario.

La tercera plaza fue para el griego Lennart Neubauer, célebre por planchar la innovadora maniobra shifty-forward en los entrenamientos previos, mientras que el japonés Takumi Moriya amarró el cuarto billete disponible, decidido a superar el quinto puesto júnior profesional que firmó en 2025.

Daida Ruano, siempre en la cresta de la ola

El cuadro femenino tuvo un nombre propio indiscutible: Daida Ruano. La 18 veces campeona del mundo, retirada temporalmente del circuito regular, regresó al agua exhibiendo una veteranía y una clase inalcanzables para sus rivales. Ruano lideró con autoridad absoluta el Challenger femenino firmando una puntuación de 10,13 puntos, marcando una brecha sideral sobre el trío que la acompaña a la fase profesional: las alemanas Milanka Linde (3,87) y Helena Derya (3,62), y la neerlandesa Isabel van Noesel (3,15).

"Con estas condiciones más ligeras de lo habitual y al solo disputar una prueba del circuito el año pasado, he tenido que pasar esta fase para poder competir con el resto de profesionales que se encuentran en el ranking explicó la consagrada deportista al salir del agua."

La quinta jornada de esta cita mundial que se desarrollará el miércoles tiene previsto convocar a los riders a primera hora para estudiar la posibilidad de sacar al agua a las categorías masculina y femenina sub-18 y sub-21, rondas que quedaron pendientes de celebrarse hoy al quedarse Pozo Izquierdo bajo el dominio de la calima.

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup de la PWA es una prueba avalada por la Real Federación Española de Vela. Esta 38ª edición cuenta con el apoyo de Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz-powered by Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Gran Canaria Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.